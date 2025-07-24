رسميا، سام مرسي ينتقل إلى الكويت الكويتي في أول تجربة عربية

أعلن نادي الكويت الكويتي، مساء اليوم الخميس، وبشكل رسمي تعاقده مع الدولي المصري سام مرسي، لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وهذه ستكون أول تجربة مع فريق عربي بالنسبة للاعب خط الوسط سام مرسي.

الكويت الكويتي يحتفل بضم سام مرسي

نشر الكويت عبر حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو للترحيب بلاعبه الجديد مرفقًا بعبارة: “من الدوري الإنجليزي إلى الزعيم… حياك الله سام مرسي”.

من جهته، قال النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي: “يؤكد إبسويتش تاون أن سام مرسي قد غادر النادي”.

وأضاف: “سام، الذي صعد مرتين مع الفريق كقائد، سينضم إلى نادي الكويت، نتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ذكرت -في وقت سابق- أن سام مرسي حصل على الضوء الأخضر من إدارة إيبسويتش تاون على الانتقال لنادي الكويت الكويتي في صفقة مجانية على الرغم أن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي بنهاية الصيف القادم، وذلك تقديرًا لما قدمه من أداء مميز ودور قيادي داخل غرفة الملابس منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2021.

وأوضحت الشبكة البريطانية، أن سام مرسي صاحب الـ 33 عامًا يرغب في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الكويتي، لا سيما وأن العرض الذي تلقاه من نادي الكويت من الناحية المادية، يعد بمثابة تغيير كبير لحياة اللاعب وعائلته.

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