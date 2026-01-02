تعرف على أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات خلال 2025

18 حجم الخط

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوى كقطاع خدمى وإنتاجى في آنٍ واحد وجاء هذا التطور ثمرة التوسع فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة تبنى التكنولوجيات الحديثة، وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى والجيل الخامس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية.

وأسهمت هذه الجهود فى التوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة فى تطوير كافة قطاعات الدولة إلى جانب زيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعكس تحولًا نوعيًا فى دور القطاع وتأثيره المباشر على تحقيق التنمية ودفع نمو الاقتصاد وخلال السطور التالية نستعرض أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2025.

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالى 2024/2025 ليواصل بذلك تصدره لقائمة القطاعات الأعلى نموًا على مدار 8 أعوام بمعدلات نمو تتراوح بين 14%-16٪. فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 6%.

- ارتفاع قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار صعودا من 6.9 مليار دولار فى عام 2024، بمعدل نمو بلغ 124% خلال 7 أعوام، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بالنمو المتواصل فى صادرات خدمات التعهيد، حيث تضاعفت قيمة صادرات التعهيد خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتصل إلى 4.8 مليار دولار فى 2025 صعودا من 4.3 مليار دولار فى عام 2024 و2.4 مليار دولار فى عام 2022.

- حافظت مصر على مكانتها متصدرة ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا منذ عام 2022. وارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية.

نضج الحكومة الرقمية

- تقدمت مصر 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى، حيث عززت مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر لتصل إلى المركز 22 عالميًا.

- حققت مصر تقدمًا قدره 60 مركزًا فى مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي وذلك منذ عام 2019.

