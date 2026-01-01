الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

حصاد 2025، إجراء 240 ألف جراحة و1500 عملية طارئة بمستشفيات التأمين الصحي

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان تردد 32 مليون منتفع على عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية خلال عام 2025.

استجابة المنظومة للحالات الحرجة والتدخلات العاجلة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات الهيئة أجرت 240 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات، إلى جانب 1500 عملية طارئة، مما يعكس استجابة المنظومة للحالات الحرجة والتدخلات العاجلة.

وأضاف أن الهيئة أصدرت نحو 90 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بجهات متعاقدة، منها 27 قرارًا لزراعة الكبد و42 لزراعة الكلى، مع استحداث 30 خدمة علاجية جديدة في 11 مستشفى، تشمل جراحات الصدر والأطفال، الأشعة التداخلية، مناظير العمود الفقري والمخ والأعصاب، القساطر القلبية للأطفال، القساطر المخية والطرفية، جراحات الشبكية، وعلاج الألم وحقن جذور الأعصاب والمفاصل.

إضافة العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية والتصادمية المركزة والليزر بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

 

كما شهد العام المنقضي إضافة العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية والتصادمية المركزة والليزر بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب توسع خدمات تشخيص وعلاج الأورام، بما في ذلك حقن الأورام بالأشعة التداخلية، تقنيات العلاج الإشعاعي الجديدة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تشخيص أورام الرئة والثدي.

ولفت "عبد الغفار " إلى إجراء 41 عملية دعامات مغطاة للشريان الأورطي البطني (EVAR)، و95 عملية استبدال الصمام الأورطي عبر القسطرة (TAVI)، مع مشاركة الهيئة في المبادرات الرئاسية وتحقيق مراكز متقدمة في القضاء على قوائم الانتظار والكشف عن فيروس سي لدى طلاب المدارس.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، استحداث 21 عيادة جديدة وتطوير 24 أخرى، وحصول مستشفيات (العاصمة الإدارية الجديدة، مركز أورام مدينة نصر، بنها، بهتيم) على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

وأضاف أن الهيئة أطلقت خدمة توصيل الدواء للمنازل في 5 عيادات، وأضافت 67 جهاز تنفس صناعي وحضانات، و100 سرير عناية مركزة، و100 جهاز تخدير، و40 ماكينة غسيل كلوي، و40 سرير عمليات، و4 مناظير للجهاز الهضمي والقنوات المرارية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وصايا وزارة الصحة للمصريين في 2026 لتعزيز المناعة والحماية من الأمراض

وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة

كما نفذت الهيئة برامج تدريبية لـ 2500 طبيب، و300 صيدلي، و2000 ممرض وممرضة، لتعزيز مهارات العاملين ورفع كفاءة الخدمات.

