والد القلاجي يطمئن محبي نجله مبدع برنامج "دولة التلاوة": حالته الصحية مستقرة

طمأن أحمد القلاجي، والد الطفل المعجزة محمد القلاجي، مبدع برنامج «دولة التلاوة»، محبي وجمهور نجله على حالته الصحية، مؤكدًا استقرارها وتحسنها بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وذلك من خلال منشور على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

القلاجي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

وأوضح والد الطفل أن نجله تعرض مساء الجمعة الماضية لأزمة شديدة في التنفس، جرى على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي الرعاية الصحية المطلوبة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تحسنت وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه.

الشكر للطاقم الطبي

وتوجه القلاجي بالشكر والتقدير إلى الطاقم الطبي بالمستشفى لما قدموه من رعاية وجهود طبية متميزة، كما أعرب عن امتنانه لكل الأصدقاء والأحباب الذين حرصوا على الاطمئنان والدعاء والمساندة خلال الأزمة.

الأسرة تشعر بالطمأنينة بعد تجاوز هذه الوعكة الصحية

وأكد والد الطفل أن الأسرة تشعر بالطمأنينة بعد تجاوز هذه الوعكة الصحية، مختتمًا حديثه بالدعاء والحمد قائلًا: «الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد على قضائك».

ظهور محمد القلاجي وحضور المفتي، تفاصيل حلقة اليوم الجمعة من برنامج “دولة التلاوة”

ويواصل برنامج دولة التلاوة اليوم الجمعة فاعليات التصفيات النهائية للمسابقة، وذلك بحضور الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ضيف شرف في حلقة اليوم.

كواليس حلقة برنامج دولة التلاوة اليوم الجمعة

كما يظهر في الحلقة المتسابق محمد القلاجي الذي أثير الكثير من الأحاديث حول مدى استكماله فاعليات المسابقة بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة

يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

