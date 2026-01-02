تفاصيل قرض السيارة 2026 من بنك مصر
قرض السيارة 2026، يقدم بنك مصر خدمات عديدة للعملاء، ومنها قرض تمويل شراء السيارات في 2026.
يمنح بنك مصر قرض السيارة 2026 للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:
- برنامج قرض سيارة بموجب الدخل.
- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.
- الموظفون بموجب إثبات الدخل.
- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.
- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).
شروط منح قرض السيارة من بنك مصر
- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
- الحد الأقصى للقرض 6 ملايين جنيه.
- نسبة التمويل تصل إلى 100%.
- مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.
المستندات الأساسية المطلوبة:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء - مياه - تليفون).
- عرض أسعار معتمد من المعرض.
بالنسبة للموظفين:
- شهادة مفردات الراتب الشهري.
- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).
بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:
- صورة البطاقة الضريبية.
- صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة) للمهن الحرة).
- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
مميزات قرض السيارة 2026 من بنك مصر
مميزات إضافية:
- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.
- يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.
- بدون تامين وحظر بيع على السيارة (بشروط محددة)
- تمويل السيارات المستعملة (بشروط محددة).
