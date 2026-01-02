مواجهات مهمة، ماذا ينتظر الأهلي في يناير؟

18 حجم الخط

يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال شهر يناير الجاري سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

تستعرض فيتو في السطور التالية أبرز مباريات الأحمر فى بداية السنة الجديدة.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026



الجولة الخامسة من كأس الرابطة

فاركو أمام الأهلي - السبت 10 يناير في تمام الساعة الخامسة - على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

الجولة السادسة من كأس الرابطة

الأهلي أمام طلائع الجيش - الخميس 15 يناير في تمام الساعة الخامسة - على ملعب استاد السلام.

الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري

الأهلي ضد طلائع الجيش - الإثنين 19 يناير في تمام الساعة الخامسة (قد يتم تغيير موعد اللقاء) - على ملعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة.

الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد يانج أفريكانز - الأحد 25 يناير في تمام الساعة السادسة - على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز

الأهلي ضد وادي دجلة - الثلاثاء 27 يناير في تمام الساعة الخامسة - على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

يانج أفريكانز ضد الأهلي - السبت 31 يناير في تمام الساعة الثالثة عصرًا - في تنزانيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 4 نقاط المقاولون العرب - 4 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

جدير بالذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

