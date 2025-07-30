نائب محافظ الدقهلية يجري اتصالات مع أصحاب الشكاوى بمياه الدقهلية (صور)

أجرى الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اتصالات مباشرة مع مقدمي الشكاوى بشركة مياه الدقهلية وذلك على غرار تجربة اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم أول أمس والتي حظيت بتفاعل كبير بين أبناء المحافظة.

وقام الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى غرفة العمليات الرئيسية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير العمل في التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر الخط الساخن، والخاصة بانقطاع المياه في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين ومعدل الاستجابة لها.

وخلال الزيارة، تابع نائب المحافظ آلية استقبال الشكاوى من المواطنين، ومدى سرعة التعامل معها من قبل فرق الطوارئ، كما أجرى عددًا من الاتصالات الهاتفية المباشرة مع المواطنين أصحاب الشكاوى، للاطمئنان على مستوى الخدمة وسرعة الاستجابة، وتأكيدًا على تفعيل قنوات التواصل المباشر بين المواطن والمسؤول.

وأكد نائب المحافظ أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمتابعة شكاوى المواطنين والحرص على حلها الفوري وأنها من أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة المناطق التي تعاني من انقطاعات متكررة في المياه، وتوفير خزانات وسيارات مياه صالحة للشرب لدعم النقاط الساخنة التي تشهد أعمال صيانة وإصلاحات فنية.

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