القبض على عاطل هاجم بائعة بمحل للأجهزة الكهربائية وحاول سرقة الخزينة

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على عاطل اعتدى على بائعة في محل للأجهزة الكهربائية باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بجروح عدة، وذلك بعد محاولته سرقة خزينة المحل في دائرة قسم شرطة الطالبية.

ووفقًا للمصادر، فإن البائعة استغاثت بالأهالي الذين سارعوا بمساعدتها، وتمكنوا من محاصرة المتهم حتى وصول الشرطة، التي قبضت عليه فور وصولها إلى موقع الحادث.

كان العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمطاردة أحد الأشخاص بعد محاولته سرقة المحل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم قام بتهديد البائعة داخل المحل بـ سلاح أبيض، ثم حاول سرقة الخزينة، إلا أن البائعة تمكنت من الاستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من محاصرة المتهم حتى وصول قوات الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



نجاح أجهزة الأمن في ضبط متهم بسرقة منزل خليجي في أوسيم

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية المتهم بسرقة مبلغ مالي ومقتنيات من داخل منزل مالك شركة فلاتر مياه خليجي الجنسية، في دائرة مركز شرطة أوسيم.

وفي ضوء المعلومات المتوافرة، قامت أجهزة الأمن بإعداد خطة محكمة لضبط المتهم، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن القبض عليه.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وأرشد عن المسروقات، التي شملت 8 بطاقات ذكية، 3 هواتف محمولة، جهاز لاب توب، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 9 آلاف جنيه.

وكانت قوات أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من صاحب الشركة الخليجية يفيد بتعرضه للسرقة من داخل مسكنه في منطقة أوسيم.

وعلى إثر البلاغ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الجاني واستعادة المسروقات.

