حسن الخاتمة، وفاة مؤذن مسجد بالمحلة ساجدًا قبل أذان الفجر

شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى واقعة مؤثرة بعد وفاة الحاج رشاد مختار مؤذن مسجد النور أثناء سجوده داخل المسجد قبيل أذان فجر أول أيام العام الجديد.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور مؤثرة للحظة وفاة الفقيد والذي كان معروفا بين أهالي المحلة بحسن الخلق والمواظبة على خدمة بيت الله، حيث كان يتولى الأذان ونظافة المسجد كما كانت مفاتيح المسجد بحوزته يحرص على فتحه قبل كل صلاة بوقت كاف.

وأكد أهالي المحلة أن الحاج رشاد اعتاد النزول إلى المسجد قبل أذان الفجر بنحو ساعة حيث فتح المسجد كعادته وأدى صلاة التهجد إلا أنه وأثناء سجوده فاضت روحه إلى بارئها داخل المسجد.

وعند دخول المصلين لأداء صلاة الفجر فوجئوا بوجوده متوفى وهو ساجد في المكان نفسه الذي اعتاد الصلاة فيه في مشهد هز مشاعر أهالي المنطقة ورواد المسجد.

وسادت حالة من الحزن الممزوج بالرضا بين الأهالي الذين اعتبروا ما حدث نموذجا لـ“حسن الخاتمة” سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يجعل مثواه الجنة وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

حسن الخاتمة، لحظة وفاة شيخ في المسجد أثناء تحفيظه القرآن لأحد طلابه (فيديو)

حسن الخاتمة ، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، للحظة وفاة أحد معلمي القرآن الكريم في اليمن الدكتور على الصنعاني، أثناء تدريسه القرآن لطلبته داخل أحد المساجد.

وفاة معلم للقرآن في المسجد

وأظهر المقطع الشيخ على الصنعاني، معلم القرآن، وهو يجلس في أحد المساجد، وكان يجلس على كرسيه ويقوم بتدريس ومراجعة القرآن، وهو يعلم أحد طلبته القرآن، وأثناء الاستماع للقرآن سقط الشيخ مغشيًا عليه، حيث أعتقد الطلبة أنه أغمي عليه من الإرهاق، لكنهم اكتشفوا أنه توفى أثناء مراجعته القرآن لأحد طلابه.

