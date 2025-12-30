الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
القبض على هارب من 135 سنة سجن في 7 جنايات بقنا

المتهمين
المتهمين
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا متهم هارب من أحكام قضائية بلغ مجموعها 135 سنة سجن، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا مفاده ضبط المتهم الهارب، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري، وتم التحفظ عليه على الفور.

وكشفت التحريات أن المتهم مطلوب على ذمة 7 قضايا جنايات، من بينها 5 جنايات صادرة فيها أحكام بالسجن المؤبد، إلى جانب أحكام أخرى بالسجن المشدد، ما جعله من العناصر شديدة الخطورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات.

توجيهات محافظ قنا بشأن الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

وفي سياق منفصل عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد الموافقين 28،  27 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وتوفير جميع وسائل الأمان والراحة لدعم المشاركة الإيجابية للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة،، وأنور ياسين مدير شئون المجالس، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

