الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السلطات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا على خلفية احتجاجات في ملارد غرب طهران

السلطات الإيرانية
السلطات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا
18 حجم الخط

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الخميس، اعتقال 30 شخصا على خلفية احتجاجات في ملارد غرب طهران.

في غضون ذلك، أعلنت وكالة فارس الإيرانية، سقوط 3 قتلى و17 مصابا بهجوم لمثيري شغب على مقر للشرطة بمدينة أزنا بمحافظة لرستان غربي البلاد.

مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن عنصر في الحرس الثوري الإيراني قتل بمحافظة لورستان غرب البلاد خلال الاحتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وفي السياق ذاته، حملت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، والتي يعتقد أنها قريبة من الباسيج، المتظاهرين المسئولية المباشرة عن مقتله، نقلا عن تصريحات نائب محافظ لورستان، سعيد بورعلي.

ومن جانبه، قال نائب محافظ لورستان إن عنصر الحرس الثوري "قتل على أيدي مثيري الشغب خلال الاحتجاجات في هذه المدينة دفاعا عن النظام العام"، مضيفا أن 13 آخرين من عناصر قوات الباسيج والشرطة أصيبوا بجروح.

وفي عدة أحياء بـطهران، أفاد شهود عيان بانتشار كثيف لقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حتى التجمعات الصغيرة.

كما وردت تقارير عن مشاهد مماثلة في مدن أخرى، حيث قالت منظمة "هنجاو" الحقوقية إن قوات الأمن في محافظة فارس جنوب البلاد أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين.

احتجاجات في كبيرة  إيران 

وبدأت الاحتجاجات في الأساس اعتراضا على السياسات الاقتصادية للحكومة، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا، حيث ردد المتظاهرون هتافات تنتقد نظام الحكم الإسلامي في البلاد، في مشهد يذكر بموجات احتجاج سابقة شهدتها إيران خلال السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طهران لرستان الحرس الثوري الإيراني إيران محافظة فارس

مواد متعلقة

وكالة فارس: 3 قتلى و17 مصابا بهجوم على مقر للشرطة غربي إيران

احتجاجات في طهران على خلفية تدهور قيمة الريال الإيراني

قمة نتنياهو- ترامب.. جبهة قتال جديدة ضد إيران.. الصحف الإسرائيلية تدق طبول الحرب.. وحقيبة رئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن مليئة بالخيارات العسكرية ضد طهران

اجتماع سعودي إيراني صيني في طهران لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق بكين

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (صور)

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads