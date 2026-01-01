إيران توجه رسالة تحذير إلى الوكالة الذرية بشأن التهديدات الأمريكية الأخيرة

18 حجم الخط

حذرت البعثة الدائمة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن تأثير التهديدات الأمريكية الأخيرة على مصداقية الوكالة ونظام عدم الانتشار النووي العالمي.

وقالت إن "تطبيع مثل هذه التهديدات يُعرّض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويُضعف الثقة الدولية التي بُنيت على أساس أنشطة التحقق التي تقوم بها".

وأضافت: "يجب إدانة هذه الأعمال المتهورة، ومحاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد عقب لقائه نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.

ترامب يعلن دعمه للاحتلال الإسرائيلي لضرب إيران مجددا

ترامب ونتنياهو، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، سلسلة تصريحات لافتة تناولت ملفات ساخنة، على رأسها البرنامج النووي الإيراني، والتوترات المرتبطة بروسيا، ومستقبل العلاقات في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة لتجنب انفجار الأوضاع دوليًا.

تحذير واضح لطهران: إعادة بناء المنشآت النووية خط أحمر

قال ترامب إن إيران تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية، محذرًا من أن استمرار طهران في تعزيز برنامجها النووي سيقابل برد قوي.

وأكد الرئيس الأمريكي: سأدعم شن هجوم سريع على إيران إذا استمرت في تعزيز برنامجها النووي، في إشارة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا في حال فشل المسارات الدبلوماسية.

روسيا في قلب التصريحات: استهداف بوتين ليس في توقيته

تطرق ترامب إلى التطورات المتعلقة بروسيا، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بتعرضه لهجوم، واصفًا ذلك بقوله: «هذا ليس جيدًا»، وشدد على أن الوقت الحالي غير مناسب لاستهداف مقر إقامة بوتين، محذرًا من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد خطير وغير محسوب العواقب على الساحة الدولية.

آمال ترامب باتفاق إقليمي: إسرائيل وسوريا على طاولة التهدئة

وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا، معتبرًا أن تحقيق هذا المسار من شأنه خفض التوترات في المنطقة وفتح آفاق جديدة للاستقرار.

رسالة ترامب لدعم لسوريا: فرصة للنهوض من جديد

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ترغب في أن تحصل سوريا على فرصة حقيقية للنهوض مجددًا، في إشارة إلى إمكانية فتح صفحة جديدة إذا توفرت الظروف السياسية والأمنية المناسبة، بما يتيح للشعب السوري تجاوز سنوات الصراع والدمار.

تصريحات ترامب تحمل رسائل ردع وتهدئة في آن واحد

تعكس تصريحات ترامب مزيجًا من التلويح بالقوة والدعوة إلى الحلول السياسية، حيث شدد على الردع الصارم تجاه إيران، مقابل التأكيد على ضرورة تجنب التصعيد مع روسيا، والسعي إلى تسويات إقليمية في الشرق الأوسط، في مرحلة تبدو مليئة بالتحديات والتحولات الكبرى.

