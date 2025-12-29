الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي متهم بممارسة البلطجة في حدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 9 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بالشروع في قتل 3 عاملين وممارسة البلطجة وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

البداية عندما تلقت مباحث  قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 9 عاطلين و3 أشخاص آخرين، بسبب خلافات بينهم أقدم فيها الطرف الأول علي توجيه ضربات من أسلحة بيضاء للطرف الثاني قاصدين قتلهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرداتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة في ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف 

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

كما نصت المادة 375 مكرر ( أ ) على: “يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة

مواد متعلقة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة جزار وسيدة بالقاهرة

حبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة في المقطم

مقتل حدّاد في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

الأكثر قراءة

منها فرض رسوم على تصديقات الخارجية وتوفيق أوضاع 160 كنيسة، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

تحذير عاجل من الكهرباء لهذه الفئة قبل رفع العدادات

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

بعد حسم التأهل لدور الـ16، طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads