التحقيق مع متهم بقتل شاب في بولاق الدكرور وسرقة دراجته النارية

18 حجم الخط

تحقق الجهات المختصة بمديرية أمن الجيزة مع المتهم بقتل شاب إثر اعتداء بسلاح أبيض في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، على خلفية محاولة سرقة دراجته النارية.

وذكرت التحريات التي أشرف عليها المقدم أيمن سكوري، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، أن المتهم اعترف بقيامه بالاعتداء المسلح على المجني عليه أثناء سيره بالدراجة النارية، وحاول سرقة الدراجة إلا أن الشاب قاومه وحاول الاستغاثة بالمارة، ما دفع المتهم للاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، مسببا إصابته التي أودت بحياته، قبل أن يفر بالدرّاجة.

وأضافت التحريات أن المتهم أشار إلى مكان إخفائه السلاح المستخدم في الجريمة.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها من خلال فرق بحث لجمع المزيد من المعلومات والوقوف على ملابسات الحادث، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث.



التحقيقات مع المتهمين بقتل الزوج في الجيزة

وعلي جانب آخر، كانت قوات البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة نجحت في القبض على ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع ارتباطهما معا، حيث ارتكبوا الجريمة داخل مسكنه، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه في الشارع لإخفاء معالم الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالواقعة، وانتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار اعتداء على الجثمان.

وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المجني عليه، وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عاما وعشيقها، 45 عاما، في ارتكاب الجريمة.

وعقب مواجهة المتهمين، اعترف كلاهما بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبطهما لتقديمهما للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.