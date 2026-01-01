الخميس 01 يناير 2026
الأرصاد الجوية: سحب كثيفة على مطروح وأمطار خفيفة على الصعيد

الطقس، تشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار وجود سحب منخفضة ممطرة على مناطق متفرقة من محافظة مطروح والصحراء الغربية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام العام الجديد ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة

ومن المتوقع مع تقدم الوقت أن تمتد هذه السحب إلى مناطق من باقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تظهر سحب أخرى غرب شمال الصعيد، يتوقع امتدادها إلى مناطق هناك وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس بالتزامن مع أول أيام العام الجديد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10
السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10

