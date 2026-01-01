الأرصاد تعلن طقس الجمعة: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، مؤكدة حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر وآخر الليل.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات الليل والصباح الأولى.

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وكذلك على مناطق من جنوب الصعيد، على أن يتحول الطقس إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومعظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

العظمى: 20 درجة

الصغرى: 10 درجات

السواحل الشمالية الغربية

العظمى: 20 درجة

الصغرى: 10 درجات

شمال الصعيد

العظمى: 20 درجة

الصغرى: 8 درجات

جنوب الصعيد

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 10 درجات

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة مع نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.