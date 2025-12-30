الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حزن وقهر.. لحظة مغادرة شريف إكرامي المحكمة بعد الحكم علي رمضان صبحي (فيديو)

سيطرت حالة من الحزن علي اللاعب شريف إكرامي أثناء مغادرته محكمة جنايات شبرا الخيمة، بعد الحكم علي رمضان صبحي في قضية  التزوير بسنة مع الشغل.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة سنة على لاعب كرة القدم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، ومعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما قضت ببراءة المتهم الرابع، وذلك في القضية المتعلقة بتزوير محررات رسمية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وبأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من لاعبي كرة القدم منذ الساعات الأولى من الصباح، من بينهم شريف إكرامي، وعلي جبر، ومحمد رضا «بوبو»، لمؤازرة اللاعب رمضان صبحي، في الوقت الذي شهد فيه محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين سير الجلسة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: يوسف م.س.ي (22 عامًا – عامل بمقهى)، ومحمد إ.ع.ع (37 عامًا – مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق)، ورمضان ص.ر.أ (28 عامًا – لاعب كرة قدم)، وطارق م.م.ص (45 عامًا – مالك مقهى)، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، تمثلت في كراسات إجابة امتحانات الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة والتوقيع عليها بتوقيع منسوب زورًا للمتهم الثالث، وذلك بالاشتراك مع باقي المتهمين عن طريق الاتفاق والمساعدة، حيث أمدوه بالبيانات اللازمة لإتمام عملية التزوير، بهدف إثبات حضور المتهم الثالث وأدائه امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية، على خلاف الحقيقة.

