رد فعل التهابي يهدد القلب، أعراض ومضاعفات الإصابة بالحمي الروماتيزمية

الحمى الروماتيزمية هي رد فعل التهابي يمكن أن يتطور كمضاعفات لعدوى بكتيريا المجموعة أ العقدية، مثل التهاب الحلق العقدي أو الحمى القرمزية، وتحدث عادة عندما لا يتم علاج العدوى أو يتم علاجها بشكل غير كامل.

ولا يصاب كل شخص لديه عدوى عقدية بـالحمى الروماتيزمية، ولكن في حال تطورها، تظهر الأعراض عادة بعد 2 إلى 4 أسابيع من الإصابة بالعدوى، وهي تصيب في الغالب الأطفال والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عام، لكنها قد تحدث لدى البالغين والأطفال الأصغر سنًا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وتكون المضاعفات العصبية أكثر شيوعًا لدى الإناث.

مضاعفات خطيرة على المدى الطويل للحمى الروماتيزمية

يمكن أن تترتب على الحمى الروماتيزمية مضاعفات طويلة الأجل، وأكثرها شيوعًا هو داء القلب الروماتيزمي (RHD) الذي يتطور لدى 30 إلى 45 بالمئة من المصابين بالحمى الروماتيزمية. وعلى الصعيد العالمي، يتسبب داء القلب الروماتيزمي في وفاة ما بين 230,000 و500,000 شخص سنويا.

قبل الانتشار الواسع للمضادات الحيوية، كانت الحمى الروماتيزمية سبب رئيسي لأمراض القلب المكتسبة في الدول المتقدمة، لكنها أصبحت الآن نادرة نسبيًا فيها.

أعراض وطرق الوقاية من الحمى الروماتيزمية

الحمى الروماتيزمية هي إحدى مضاعفات بعض أنواع العدوى العقدية، وهي ناجمة عن رد فعل تجاه البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق العقدي، لذا فإن تشخيص وعلاج هذه الحالة يمكن أن يمنع تطورها إلى حمى روماتيزمية.

أعراض التهاب الحلق العقدي تشمل:

التهاب الحلق

صداع

ورم وغضاضة في العقد الليمفاوية

صعوبة في البلع

غثيان وقيء

طفح جلدي أحمر

ارتفاع درجة الحرارة

تورم اللوزتين

ألم في البطن

أعراض الحمى الروماتيزمية

تتطور العلامات والأعراض بشكل عام بعد 2 إلى 4 أسابيع من العدوى العقدية، وقد يعاني بعض الأفراد من عرض واحد أو عرضين فقط، بينما قد يعاني آخرون من معظمها:

الإرهاق

سرعة ضربات القلب

انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة

ألم وتورم في المفاصل

حمى

طفح جلدي مبقع

حركات وتشنجات لا يمكن السيطرة عليها

التهاب المفاصل والمضاعفات القلبية

يؤثر التهاب المفاصل، أو الألم والتورم فيها، على 75% من المرضى، ويبدأ عادة في المفاصل الكبيرة مثل الركبتين والكاحلين والمعصمين والمرفقين، قبل أن ينتقل إلى مفاصل أخرى، ويزول هذا الالتهاب عادة في غضون 4-6 أسابيع دون التسبب في ضرر دائم.

يمكن أن يؤدي التهاب القلب إلى ألم في الصدر، وخفقان، وإحساس بأن القلب يرفرف أو ينبض بقوة، وتلهث، وضيق في التنفس، وإرهاق، ويصاب ما يقرب من 50% من المرضى بالتهاب القلب أو التهاب الصمامات، وهو التهاب قد يكون مميتا وله آثار خطيرة وطويلة الأجل، ويكون الأطفال الأصغر سنًا أكثر عرضة له.

المضاعفات العصبية والجلدية

يمكن أن يؤدي التهاب الأعصاب إلى أعراض عديدة، وتشمل:

الرنح: وهي نفضات لا يمكن السيطرة عليها في الركبتين والمرفقين والمعصمين والكاحلين.

بكاء أو ضحك غير لائق

التهيج وتقلب المزاج

صعوبة في التحكم في حركات اليد الدقيقة

مشاكل في التوازن

تزول الأعراض عادة في غضون بضعة أشهر ولكن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى سنتين، وهي في العادة ليست دائمة.

وتشمل الأعراض الأخرى طفح جلدي أحمر ومبقع يظهر في 1 من كل 10 حالات، والأقل شيوعًا هي نزيف الأنف، وألم البطن، والتكتلات أو العقيدات تحت الجلد، وارتفاع درجة الحرارة فوق 38.9 درجة مئوية، وقد يؤدي الالتهاب أيضا إلى صداع، وتعرق، وقيء، وفقدان الوزن.

علاج الحمى الروماتيزمية

يهدف العلاج إلى تدمير البكتيريا، وتخفيف الأعراض، والسيطرة على الالتهاب، ومنع تكرار الحمى الروماتيزمية.

الأدوية المستخدمة في العلاج:

المضادات الحيوية: قد تعطى مضادات حيوية لتدمير أي بكتيريا عقدية متبقية في الجسم، وقد توصف مضادات حيوية إضافية لمنع التكرار، وقد يستمر هذا العلاج لمدة 5-10 سنوات حسب عمر الشخص وما إذا كان القلب مصاب أم لا، وقد تكون المضادات الحيوية الوقائية طويلة الأجل، بل وربما مدى الحياة، ضرورية لمنع تكرار التهاب القلب، ومن المهم إزالة جميع آثار بكتيريا العقدية، حيث أن أي بكتيريا متبقية يمكن أن تؤدي إلى تكرار الحمى الروماتيزمية وزيادة كبيرة في خطر تلف القلب، والذي يمكن أن يصبح دائمًا.

الأدوية المضادة للالتهاب: والتي قد تساعد في تقليل الألم والالتهاب والحمى.

الكورتيكوستيرويدات: قد تعطى إذا لم يستجب المريض للأدوية المضادة للالتهاب من الخط الأول، أو إذا كان هناك التهاب في القلب.

الأسبرين: لا ينصح به عادة للأطفال دون سن 16 عام بسبب خطر الإصابة بمتلازمة راي، والتي يمكن أن تسبب تلف في الكبد والدماغ وقد تؤدي إلى الوفاة، ولكن يستثنى من ذلك عادة في حالات الحمى الروماتيزمية لأن الفوائد تفوق المخاطر.

أدوية مضادة للاختلاج: يمكنها علاج أعراض الرنح الشديدة.

يجب على أي شخص أصيب بالحمى الروماتيزمية في مرحلة الطفولة إبلاغ طبيبه عندما يكبر، لأن تلف القلب قد يظهر بعد سنوات عديدة.

مضاعفات الإصابة بالحمى الروماتيزمية

الحمى الروماتيزمية يمكن أن تسبب أمراض القلب لدى الأطفال، وقد تستمر أعراض الحمى الروماتيزمية، وتحديدا الالتهاب، لأسابيع أو أشهر أو أكثر، مما يسبب مشاكل طويلة الأجل.

داء القلب الروماتيزمي (RHD) هو المضاعفات الأكثر شيوعا وخطورة، وتشير التقديرات إلى أن داء القلب الروماتيزمي يؤثر عالميا على أكثر من 15 مليون شخص سنويا ويتسبب في أكثر من 230,000 حالة وفاة.

ويسبب الالتهاب ضرر دائما للقلب، وغالبا ما يصيب الصمام التاجي، وهو الصمام الموجود بين الحجرتين العلوية والسفلية للجانب الأيسر من القلب، وقد يؤدي ذلك إلى:

تضيق الصمام: يضيق الصمام، مما يسبب انخفاضًا في تدفق الدم.

قلس الصمام: يتدفق الدم في الاتجاه الخاطئ بسبب وجود تسرب.

تلف عضلة القلب: يضعف الالتهاب عضلة القلب بحيث لا يستطيع القلب الضخ بشكل صحيح.

تشمل الحالات الأخرى التي قد تتطور في حال وجود تلف في أنسجة القلب، أو الصمام التاجي، أو صمامات القلب الأخرى:

فشل القلب: وهي حالة خطيرة لا يضخ فيها القلب الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤثر هذا على الجانب الأيسر أو الأيمن أو كلا جانبي القلب.

الرجفان الأذيني: وهو نظم قلب غير طبيعي لا تتزامن فيه الحجرات العلوية للقلب (الأذينان) مع الجزء السفلي من القلب، ويتسبب هذا في تقلص عضلة القلب بشكل غير منتظم، أو بسرعة مفرطة، أو كليهما، مما يجعل قدرته على الضخ غير فعالة، ويمكن أن يؤدي هذا النظم غير الطبيعي أيضا إلى سكتة دماغية.

