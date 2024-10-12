السبت 12 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

هل يجب علاج الحمى الروماتيزمية بالبنسلين طويل المفعول؟ إجابة استشاري هتغير مفهومك

الحمى الروماتيزمية،
الحمى الروماتيزمية، فيتو

الحمى الروماتيزمية أحد الأمراض التي تصيب مئات الأطفال وتسبب أضرار ومضاعفات خطرة.

 

الحمى الروماتيزمية هي مرض التهابي خطير

وقال الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة إن الحمى الروماتيزمية هي مرض التهابي خطر فقد تتسبب في ضرر القلب إذا وصل هذا الالتهاب إلى الصمامات فقد يتلفها مما يؤدي إلى الحاجة إلى جراحة الإصلاح هذا التلف أو تغيير الصمامات على مدى بعيد.

 

وأوضح استشاري أمراض الباطنة أن الحمى الروماتيزمية يسببها الإصابة بالميكروب السبحي من المجموعة أ والذي يسبب التهابًا بالحلق واللوزتين.
 

وأكد أن تشخيصها لا يعتمد على التحاليل وخاصة تحليل ASO ولكن هناك معايير محددة لا بد من توافرها لتشخيص الإصابة بالحمى الروماتيزمية.

 

قرار إعطاء الطفل بنسلين طويل المفعول للوقاية من الحمى الروماتيزمية

وأوضح أن قرار إعطاء الطفل بنسلين طويل المفعول للوقاية من الحمى الروماتيزمية من القرارات الهامة ولا بد من التأكد وبكل الوسائل الإكلينيكية والمعملية من دواعي اتخاذ مثل هذا القرار.
 

وأشار إلى أن آلاف الأطفال الذين يتلقون البنسلين طويل المفعول لا يعانون من حمى روماتيزمية ولا يحتاجون إلى البنسلين. 

الحمى الروماتيزمية 

والحمى الروماتيزمية" أو "روماتيزم القلب" مرض  يصيب الكبار، والأطفال أيضًا، وهو أحد المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تتطور بعد التهاب الحلق، فتبدأ صمامات القلب والأنسجة بالالتهاب، ويمكن أن تسبب ضيقًا في التنفس وآلامًا في الصدر، ومن أعراض المرض: (التهاب حاد بالمفاصل وعدم القدرة على الحركة - التهاب في عضلة القلب وخلل بصمامات القلب - تورم الجلد - حركات لا إرادية بالأطراف والرقبة والوجه).
 

 وتشمل أعراض الحمى الروماتيزمية، أيضًا:

 ارتفاع درجة حرارة الجسم.

 تورم واحمرار المفاصل.

 شكوى  مستمرة من الطفل بعدم القدرة على المشي.

 

أسباب الحمى الروماتيزمية

 

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ويؤكد الأطباء أن تكرار الإصابة بالالتهاب "السبحي" قد يتلف صمامات القلب، أو قد يحدث ضيق أو ارتجاع فيها.

واوضح الأطباء أن أهم سبب للإصابة بالحمى الروماتيزمية هو الإصابة باللوز للأطفال والتهابات الحلق.

وأضافوا أن أغلب الأهالي يعطون أبنائهم  مسكن للحرارة أو مضادًا حيويًّا لمدة يومين فقط مؤكدا أنه  تصرف خاطئ، ويجب أن يحصل الطفل على مضاد حيوى لمدة 10 أيام للقضاء على الميكروب السبحي الذي يصيب الحلق.

وأكد الأطباء أنه إذا لم يأخذ الطفل 10 أيام مضادًا حيويًا يتفاعل الميكروب في الدم ويتاثر القلب وينتج عن ذلك  خلل في صمامات القلب أو تدمير لصمامات القلب  وتظهر  حدته في عمر 25 سنة.

وأوضحوا أنه لدى الفتيات يظهر أثناء الحمل وجود ضيق في صمام القلب أو ارتجاع يستدعى إجراء قلب مفتوح.


وتشمل  مضاعفات الحمى الروماتيزمية تأثر بها عدة أعضاء في الجسم أولهم القلب ثم المفاصل أو الجهاز العصبى أو المخ أو الجلد.


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