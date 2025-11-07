كيف يساعد العسل في علاج التهاب الحلق بالمنزل؟

18 حجم الخط

إذا كان الشخص يعاني من خشونة أو التهاب أو خدش في الحلق، فقد يكون العلاج الطبيعي متوفر بالفعل في المطبخ، وهو العسل، فلطالما استخدم العسل لقرون لتهدئة التهاب الحلق، وهناك أسس علمية قوية تفسر فعاليته.

كيف يساعد العسل في تهدئة التهاب الحلق

العسل هو سكر طبيعي يكون مفيد في التعامل مع التهاب الحلق وأعراض البرد والإنفلونزا الأخرى، ويرجع السبب في ذلك إلى الرحيق الذي تجمعه النحل من النباتات.

فالرحيق الذي يجمعه النحل يحتوي على كميات صغيرة من الإنزيمات والفيتامينات والمعادن والمزيد، ولذلك، عندما يصنع النحل العسل ونتناوله، فإن بعض تلك الفوائد الصحية المستخلصة من النباتات تصل إلى أجسامنا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ويمكن للعسل أن يخفف من التهاب الحلق بعدة طرق مختلفة:

يقلل الالتهاب

التورم أو التهاب في الحلق هو جزء مما يسبب صعوبة البلع، ويحتوي العسل على مغذيات قد تساعد في تخفيف هذا الالتهاب، والعسل هو مصدر جيد للفلافونويدات، وهي نوع من المواد الكيميائية النباتية ذات الخصائص المضادة للالتهاب، ولذا، فإن تناول بعض العسل عندما يكون الحلق ملتهب يمكن أن يساعد في تخفيف التورم والشعور بالراحة.

يكافح الفيروسات والبكتيريا

الفلافونويدات الموجودة في العسل هي أيضا مضادة للميكروبات بطبيعتها، وهذا يعني أنها يمكن أن تساعد جهازك المناعي في مقاومة الغزاة التي تسبب المرض، مثل الفيروسات والبكتيريا، وعلى وجه الخصوص، قد يساعد عسل المانوكا في مكافحة بكتيريا المكورات العقدية الطافرة، وهي بكتيريا شائعة وراء بعض التهابات الحلق، وذلك لأن عسل المانوكا يحتوي على مركب فريد يسمى ميثيل جليوكسال (Methylglyoxal)، الذي يمنحه قوة مضادة للبكتيريا إضافية، وقد يساعد في تقليل أنواع معينة من البكتيريا في الفم والحلق.

ومع ذلك، العسل ليس بديل عن الرعاية الطبية، إذا كان الشخص يعاني من التهاب الحلق العقدي أو أي عدوى بكتيرية أخرى، قد يساعد العسل في تحسين الشعور قليلا.

يغلف ويهدئ

العسل سميك ولزج، مما يساعده على تغليف بطانة الحلق، ويمكن أن يعمل كطبقة واقية تقلل التهيج وتجعل البلع أسهل.

يهدئ السعال

نفس التأثير المهدئ الذي يساعد في التهاب الحلق يمكن أن يخفف أيضا من السعال المزعج، وتشير الأبحاث إلى أن العسل قد يكون أكثر فعالية من مثبطات السعال التي لا تستلزم وصفة طبية، خاصة لأعراض السعال الليلية.

تهدئة السعال تعني إجهادًا أقل على الحلق، وبالتالي ألم أقل.

كيفية استخدام العسل لعلاج التهاب الحلق

هناك عدة طرق للحصول على فوائد العسل لالتهاب الحلق:

ابتلاع ملعقة صغيرة أو اثنتين مباشرة.

إضافته إلى ماء دافئ مع الليمون.

إضافته إلى شاي الأعشاب.

ولمضاعفة تأثير التهدئة من خلال دمج العسل مع السوائل الدافئة مثل الشاي أو ماء الليمون، ولكن يجب تجنب استخدام الماء المغلي، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير بعض خصائص العسل المفيدة، بدلا من ذلك، اترك الماء الساخن لبضع دقائق قبل إضافة العسل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.