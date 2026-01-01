مخاطر المشاية على الأطفال، احذري منها

18 حجم الخط

المشاية من الأدوات التى تستخدمها الأمهات مع الأطفال بدءا من عمر 8 شهور وأحيانا أقل، ظنا أنها تساعد الطفل على تقوية عضلاته ومساعدته على المشى مبكرا.

ورغم أن حوادث المشاية عديدة لأنها تتسبب فى وقوع الطفل واصطدامه، إلا أنه مازالت الأمهات تقبل عليها دون الوعى بمدى مخاطرها على الأطفال.

يقول الدكتور أحمد رمضان السيد، أخصائي ومدرس مساعد طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفيات جامعة الأزهر، إنه على عكس ما تظن الأمهات أن المشاية تسرع من عملية المشي لدى الطفل، أظهرت بعض الدراسات أن المشايات قد تعوق المشي لدى الطفل أو تؤخره، الأمر الذي دفع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وبعض المنظمات الأخرى إلى إصدار تحذيرات لحث الآباء على عدم استخدام مشاية الأطفال. بل إن الأمر امتد إلى أكثر من هذا، حيث منعت بعض الدول مثل كندا بيعها واستيرادها والإعلان عنها.

مخاطر المشاية على الأطفال

وأضاف السيد، أن من مخاطر المشاية على الأطفال:-

عدم تناسق المشي مع الإبصار، حيث تمنع المشاية الطفل من النظر إلى قدميه أثناء المشي، وبالتالي يفقد عملية التصحيح البصري وتحرمه من التغذية البصرية المهمة لتعلم التحكم بالقدمين، وقد أرجع الباحثون ذلك إلى أن المشاية مزودة بعجلات ومنضدة صغيرة تحول دون رؤية الأطفال لأقدامهم وهي تتحرك‏،‏ وبالتالي تحرمهم من الحصول على المعلومات التي تساعدهم علي تعلم كيفية تحريك أجسامهم في الفضاء الذي يحيط بهم‏.

تأخر النمو الجسماني والذهني، وأكد بحث علمي في جامعة نيويورك أن استخدام الأطفال للمشاية في شهورهم الأولى يعوق النمو الجسماني والذهني لهم، فالأطفال الذين يتدربون على المشي باستخدام المشاية يكونون أكثر بطئ في الجلوس باعتدال خلال الزحف، كما إنهم يحرزون نتائج أقل في الاختبارات المبكرة للنمو العقلي والجسماني، الأمر الذي يؤكد أنهم أقل ذكاء من أقرانهم من الأطفال الذين تدربوا على المشي بطريقة طبيعية دون استخدام أي وسائل مساعدة.

ضعف الاتزان، تقوي المشاية الأجزاء السفلية من الساقين وتضعف الأجزاء العلوية من الساقين والأرداف، فيختل توازنه عند محاولة المشي بدون مشاية ويتأخر في عملية التوافق الحركي اللازم للمشي.

تشوهات، وتسبب المشاية مشاكل لقدم الطفل يحدث بعدها للكاحل نوع من الميلان المسبب لظهور القدم المسطحة، فالضغط الذي يمارسه وزن الطفل عليه بسبب وقوفه على المشاية نظرا لعدم اكتمال نموه يسبب له ميلان في الكاحل لا يمكن علاجه إلا عند بلوغ الطفل سن الثالثة على الأقل.

قد تسبب المشاية تشوه وتقوس في ساقين الطفل خصوصا إذا كان وزنه زائد، لأن عضلاته وعظامه تكون غير مستعدة لتحمل وزنه بعد، كما لوحظ أن الأطفال الذين يستخدمون المشايات يسيرون علي أصابع الأرجل بدلا من القدمين عند البدء في المشي.

تأخر المشي، وأثبتت الدراسات أن الأطفال الذين استخدموا المشاية تأخروا عن أقرانهم في الزحف والوقوف والسير بمفردهم، وأن كل ‏24‏ ساعة مجتمعة يقضيها الطفل في المشاية تؤخره عن السير‏ ثلاثة ‏أيام بمفرده وأربعة ‏أيام عن الوقوف بمفرده‏.‏

الحوادث، أحد أخطر سلبيات المشاية هي ميلها المفاجئ الذي يسبب تعثر الأطفال، ما قد يتسبب في ضرر لرأسه أو ذراعيه أو ساقيه، كما أنها تسهل على الطفل العبث بما قد يعرضه للمخاطر، وتبلغ سرعة تحركها متر في الثانية وبالتالي لا يتمكن الأهل من تدارك الحوادث مهما حرصوا على ذلك ومعظم الإصابات تحدث أمام مرأى أهل الطفل.

