طبيب يحذر من مخاطر المشاية على الأطفال

المشاية من الأشياء التي تحرص الأمهات على وضع الأطفال فيها لتعليم المشي منذ أن يتم 9 أشهر من عمره حيث تساعده المشاية على المشي.

والمشاية لها أشكال وأنواع عديدة، وتقبل عليها العديد من الأمهات دون الوعي بمدى مخاطرها على الأطفال ونموهم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أفضل طريقة لتطور حركة الطفل بشكل طبيعي هي أن يكون على الأرض، لأنه بذلك يتعلم أن يزحف، يقف، ويمشي بطريقته الصحيحة، لكن المشاية للأسف، لن تساعده، بل على العكس تعرضه إلى مخاطر عديدة.

مخاطر المشاية على الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن من مخاطر المشاية على الأطفال:-

المشاية تضعف عضلاته لأنها تجعله يعتمد على أطرافه بدلا من أن يقوي أرجله.

تؤخر المشي الطبيعي لأنه يعتاد على الدعم بدلا من أن يوازن نفسه.

تعرضه لمخاطر الإصابات لأنها تجعله يتحرك بسرعة بدون تحكم.

وتابع، أنه يجب التخلى عن المشاية وترك الطفل على الأرض فى مكان آمن مع تشجيعه على الحركة ليكتشف العالم من حوله، ما يقوي عضلاته ويتعلم المشي بشكل صحيح.

مخاطر المشاية على الأطفال

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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