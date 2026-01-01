"ريتال" أول مولودة في 2026 بالدقهلية

18 حجم الخط

حصلت “فيتو” على اسم أول طفلة تم تسجيلها في عام 2026 على مستوى محافظة الدقهلية وهي الطفلة ريتال محمود فوزي شعبان 1 /1 /2026، رقم قيد 1.

كما حصلت فيتو على الـ 3 الآخرين وفقا التسجيل والسجلات الرسمية وهم وفقا التسجيل والسجلات الرسمية وهم

2- عاطف محمد رضا صابر

3- فيروز محمود كامل حنفي

4- آيلن محمد المتولي معاطي

وكشف الدكتور حمودة الجزار وكيل صحة الدقهلية عن خطة المديرية ورفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية على مستوى محافظة الدقهلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة، عطلة الكريسماس.

غرف عمليات بصحة الدقهلية

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه تم انعقاد لجنة الأزمات بالمديرية برئاسته، وتشكيل غرفة طوارئ (وقائي - علاجي) بالمديرية على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال جميع البيانات والمتابعة المستمرة لأي أحداث طارئة.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتنسيق مع جميع رؤساء المراكز ( المدن - الأحياء )، وانتشار فرق التواصل المجتمعي على أماكن التجمعات من المنتزهات ومحيط الكنائس للتوعية الصحية والإعلان عن أماكن تواجد فرق المبادرات الرئاسية المنتشرة بجانب الكنائس والحدائق العامة

فرق مبادرات الصحة العامة في محيط الكنائس

وشدد على تواجد فرق مبادرات الصحة العامة في محيط الكنائس أيام الأعياد والاحتفالات، وتواجد سيارات العيادات المتنقلة في أماكن التجمعات والحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع وتمركزها بكل ( مستشفي - إدارة صحية ) للتحرك الفوري عند تلقي اي بلاغ



