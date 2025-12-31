حملة مكبرة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمراكز ومدن محافظة الدقهلية

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملات التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 81 قطعة متنوعة، حملات التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 81 قطعة متنوعة، وأكد ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارًا وليلًا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

منع إعاقة حركة السير والمرور ورفع أي إشغالات

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ومنع إعاقة حركة السير والمرور والتسبب في معاناة المواطنين، كما أكد على رفع أي إشغالات في الحال، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة حملات على التكاتك وأجهزة الصوت بالشوارع كل في نطاقه، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 81 جهاز صوت ما بين أجهزة بازوكا وسماعات صغيرة وكبيرة وأجهزة جي ام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.