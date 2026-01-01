انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية لتطوير منظومة العمرة والحج السياحي

18 حجم الخط

انطلقت أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية، وذلك بمقر وزارة الحج والعمرة بمدينة جدة، في ضوء تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي عقدت بين شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي منذ أيام في مصر.

ويأتي انعقاد هذه الاجتماعات بهدف تفعيل مزيد من التنسيق بين الجانبين لتطوير منظومة العمرة والحج السياحي بصورة أكبر، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وحجاج السياحة المصريين وبما يسهم في تقديم تجربة منظمة وآمنة تليق بضيوف الرحمن.

وعقدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، اجتماعًا مع الدكتور حسن المناخرة وكيل وزارة الحج والعمرة للتعاون الدولي، تم خلاله مناقشات موسعة حول وضع الخطوط الرئيسة لإطلاق حملة توعوية مشتركة بين الوزارتين تستهدف المعتمر وحاج السياحة المصري تكون ممتدة ومستمرة وتستبق وصول المعتمرين والحجاج إلى الأراضي المقدسة، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة بالإجراءات، وتعزيز الالتزام بالإرشادات، ودعم تجربة روحانية أكثر سلاسة وطمأنينة منذ مرحلة ما قبل السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي المهندس أنس الحميد الوكيل المساعد للتواصل بوزارة الحج والعمرة، ويوسف الحارثي نائب المدير العام لمكاتب شئون الحج وعدد من مسئولي وزارة الحج والعمرة، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وعدد من أعضاء المكتب الفني لمساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة.

استثمار القنوات الأكثر وصولًا وتأثيرًا لدى المعتمرين

واتفق الجانبان على أن ترتكز الحملة على منهجية توعوية متكاملة تحوّل الإرشادات التنظيمية الصادرة عن الوزارتين إلى رسائل مبسطة تستهدف جميع الشرائح، مع استثمار القنوات الأكثر وصولًا وتأثيرًا لدى المعتمرين، بما في ذلك المنصات الرقمية وكافة الوسائل الإعلامية، لضمان وصول الرسائل التوعوية قبل وأثناء رحلة المعتمر وحاج السياحة المصري.

كما تناولت المناقشات أيضًا الخطوط الأولية للحملة ومحاور الإرشاد والتعريف بأفضل الممارسات داخل الحرمين الشريفين وأثناء تفويج المعتمرين والحجاج في المطارات بما يعزز الانسيابية والتنظيم، بالإضافة الى تعزيز بروتوكولات السلامة الوقائية حفاظًا على سلامة وراحة المعتمرين وحجاج السياحة المصريين، إلى جانب التوعية بالمتطلبات والإجراءات المرتبطة بالرحلة بما يضمن تجربة روحانية متميزة للمعتمر وحاج السياحة المصري.

وأشاد الجانب السعودي بمستوى الالتزام من شركات السياحة المصرية المنظمة لبرامج العمرة والحج السياحي بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات السعودية المختصة، مؤكدين أن هذا الالتزام يعكس وعيًا تنظيميًا وتعاونًا إيجابيًا يسهم في إنجاح منظومة العمرة والحج وتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.

كما اتفق الجانبان على تفعيل آلية تنسيق مشترك على مدار الساعة طوال الموسم، من خلال قنوات اتصال مباشرة بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ، والاستجابة السريعة لأي ملاحظات ميدانية لضمان استمرار تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة للمعتمر وحاج السياحة المصري.

