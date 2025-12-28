الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غرفة السياحة: 12 يناير آخر موعد لمعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود بالسعودية

مناسك الحج
مناسك الحج
18 حجم الخط

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن يوم 12 يناير 2026 هو الموعد النهائي لإنهاء إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بـ موسم الحج، وذلك بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، يأتي ذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بموسم الحج

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لـ موسم الحج 1447هـ / 2026م، وتنظيم الإجراءات التنفيذية بما يضمن تقديم خدمات متميزة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، حيث أكدت الغرفة علي ضرورة الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة لإنهاء جميع الإجراءات دون أي استثناءات. 

وشددت الغرفة على أن عدم الالتزام بالموعد المعلن قد يضطر وزارة السياحة والآثار، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، لا سيما ما يتعلق بقيمة التأمين المقدم من الشركات، وإنهاء إجراءات التضامن، وذلك وفقًا لما ورد بالفقرة (ج) من البند ثالثًا الخاص بإجراءات وشروط التنفيذ. 

استكمال إجراءات معاينة السكن وتوثيق عقود سكن الحجاج 

وأهابت غرفة شركات السياحة بالشركات المنفذة لبرامج الحج بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود قبل الموعد المحدد بمدة كافية، بما يضمن انسيابية الإجراءات اللاحقة دون تأخير، ويحافظ على مصالح الحجاج، ويجنب الشركات أية جزاءات قانونية قد تُطبق في حال المخالفة.

وأكدت الغرفة أن الالتزام بالتوقيتات المعتمدة يأتي في إطار الحرص المشترك بين الجهات المعنية والشركات السياحية على تقديم موسم حج منظم وآمن يليق بالحجاج المصريين، ويعكس صورة إيجابية عن منظومة الحج السياحي المصرية.

واختتمت الغرفة بيانها بتوجيه الشكر إلى الشركات السياحية على تعاونها المستمر، متمنية للجميع التوفيق والنجاح في موسم الحج الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة موسم الحج الحج معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بموسم الحج مكة المكرمة المدينة المنورة وزارة الحج والعمرة السعودية

مواد متعلقة

ما حكم الشرع فى ارتداء المرأة للنقاب فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وزير السياحة يبحث مع نظيره للحج والعمرة السعودي استعدادات عمرة شهر رمضان وموسم الحج

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads