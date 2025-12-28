غرفة السياحة: 12 يناير آخر موعد لمعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود بالسعودية

18 حجم الخط

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن يوم 12 يناير 2026 هو الموعد النهائي لإنهاء إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بـ موسم الحج، وذلك بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، يأتي ذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بموسم الحج

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لـ موسم الحج 1447هـ / 2026م، وتنظيم الإجراءات التنفيذية بما يضمن تقديم خدمات متميزة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، حيث أكدت الغرفة علي ضرورة الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة لإنهاء جميع الإجراءات دون أي استثناءات.

وشددت الغرفة على أن عدم الالتزام بالموعد المعلن قد يضطر وزارة السياحة والآثار، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، لا سيما ما يتعلق بقيمة التأمين المقدم من الشركات، وإنهاء إجراءات التضامن، وذلك وفقًا لما ورد بالفقرة (ج) من البند ثالثًا الخاص بإجراءات وشروط التنفيذ.

استكمال إجراءات معاينة السكن وتوثيق عقود سكن الحجاج

وأهابت غرفة شركات السياحة بالشركات المنفذة لبرامج الحج بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود قبل الموعد المحدد بمدة كافية، بما يضمن انسيابية الإجراءات اللاحقة دون تأخير، ويحافظ على مصالح الحجاج، ويجنب الشركات أية جزاءات قانونية قد تُطبق في حال المخالفة.

وأكدت الغرفة أن الالتزام بالتوقيتات المعتمدة يأتي في إطار الحرص المشترك بين الجهات المعنية والشركات السياحية على تقديم موسم حج منظم وآمن يليق بالحجاج المصريين، ويعكس صورة إيجابية عن منظومة الحج السياحي المصرية.

واختتمت الغرفة بيانها بتوجيه الشكر إلى الشركات السياحية على تعاونها المستمر، متمنية للجميع التوفيق والنجاح في موسم الحج الحالي.

