وزير السياحة والآثار: نستهدف تحقيق زيادة 7 ملايين سائح خلال 2026

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة تتراوح من 5 إلى 7 ملايين سائح خلال عام 2026، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح.



اعداد السائحين المستهدفين خلال 2026

وأضاف وزير السياحة والآثار في تصريحات خاصة، أن الدولة حققت ما يقرب من 19 مليون سائح خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الأرقام النهائية عن السائحين الوافدين إلى المقاصد السياحية المصرية مع نهاية العام الجاري.



وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إبراز التنوع السياحي الموجود مصر لجذب السائحين في الأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا تحاول إبراز المناطق الأثرية والسياحية الجديدة التي لم تكن معروفة للوفود السياحية القادمة من الخارج.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد قال إن مصر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تجعلها في كبري المقاصد السياحية العالمية، مشيرا إلي أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية المتنوعة من السياحة الشاطئية والسياحة الدينية والسياحة الثقافية، مما يجعل المقصد السياحي المصري متنوع وجاذب لكافة الوفود السياحية.

الترويج للأطعمة والمنتجات السياحية المصرية

وأشار إلى أن هناك توجه لتقليل الاعتماد علي الكول سنتر، وزيادة الاعتماد على العامل البشري في الرد على أسئلة السائحين والاستفسارات الخاصة بهم، خاصة في ظل فشل أجهزة الكول سنتر في الرد على استفسارات وأسئلة السائحين.

