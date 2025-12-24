قرار جديد من السياحة للحجاج والمعتمرين بشأن شهادات تطعيم الالتهاب السحائي

18 حجم الخط

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إجراءات وشروط جديدة يجب توافرها في المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة.



تعليمات الحج والعمرة

وأكدت غرفة شركات السياحة والآثار أنها تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار بشأن ما ورد إليها من خطاب قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان والذي يفيد بأن شهادات التطعيم ضد الالتهاب السحائي الصادرة للحج والعمرة من وزارة الصحة والسكان المصرية وفقا لمتطلبات السفر الدولي والموثقة بخاتم شعار الجمهورية سارية ومعتمدة رسميا من وزارة الصحة والسكان لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار، بما في ذلك شهادات الحج والعمرة السابق إصدارها وما زالت ضمن فترة صلاحيتها.



قرارات الحصول على شهادة تطعيم الالتهاب السحائي

وشددت الغرفة في خطابها الموجه إلى شركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة والحج العام 1447هـ بعدم إلزام الحجاج والمعتمرين المسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة بإعادة التطعيم واستخراج شهادات جديدة دون مبرر صحي بما يترتب عليه تحميلهم أعباء مالية غير مبررة.

ووجه ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، الشكر إلى كل من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على رعايتهم وحضورهم الاجتماع المهم بين مسئولي الوزارتين وعدد من شركات السياحة المصرية العاملة في مجال الحج والعمرة.

تعزيز العمل بملف الحج والعمرة

وأشاد تركي بحرص وزير السياحة والآثار على دعوة وزير الحج السعودي وعدد من مسؤولي الوزارة لمصر مما يعكس حرص الوزير على دعم وتعزيز العمل بملف الحج والعمرة الذي يهم قطاع كبير من المواطنين، بجانب فكر الوزير وحرصه على عقد اللقاءات المباشرة بين الجانبين والتي تعد أفضل وأسهل الطرق للحوار وحل المشاكل ووضع تصورات للعمل المشترك.

