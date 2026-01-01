سر بث "بحيرة البجع" في إذاعة يوم القيامة الروسية.. الطنين المستمر يتحول إلى موسيقى ترعب العالم.. وهذه علاقة المقطوعة بـ"اليد الميتة"

18 حجم الخط

استهداف مقر إقامة بوتين، لم يدرك العديد من المتابعين لإذاعة محطة الراديو الروسية UVB-76، أو ما تُعرف بإذاعة “يوم القيامة” الروسية، سر إذاعتها لموسيقى “بحيرة البجع”، في الوقت الذي تم استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين بالضرب، من خلال طائرة مسيرة، في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي.

إذاعة “يوم القيامة” تبث موسيقى “بحيرة البجع”

وبالرغم أن محطة إذاعة “يوم القيامة” الروسية، لا تبث إلا الطنين ورسائل مشفرة طوال الوقت، لكن هذه المرة ومع مساء يوم 30 ديسمبر 2025، بدأ الغموض يظهر، تحول الطنين الذي تبثه إذاعة يوم القيامة إلى بث موسيقى "بحيرة البجع"، للموسيقار الروسي بيوتر تشايكوفسكي.

🚨⚡️ عـاجـل وغـير عـادي:



بدأت الإذاعة الروسية "يوم القيامة" فجأة في بث سيمفونية "بحيرة البجع"



إشارة تاريخية مرتبطة دائمًا بـالزلازل السياسية والردود العسكرية الساحقة في تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا.



-: هذا بعد ساعات فقط من تعهد الكرملين بالرد على محاولة اغتيال بوتين! 🇷🇺🔥 pic.twitter.com/Vi4DPsxUxc — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) December 30, 2025

سماع موسيقى “بحيرة البجع” من إذاعة “يوم القيامة” ليس بالأمر الهين، لكن الموسيقى تنبئ عن أمر جلل يحدث في روسيا، فقد اعتاد الروس سماع موسيقى “بحيرة البجع” في الكوارث والاضطرابات، وبدأ القلق والمخاوف تتسرب إلى قلوب الروسيين.

الأمر بدأ يتكشف بالتدريج، فروسيا تتهم أوكرانيا بـ هجوم طائرات مسيرة على مقر بوتين في فالداي، وأوكرانيا تنفي ذلك وتقول إنه “كذبة”، واعتقد البعض عندما بثت محطة UVB-76 مقاطع من موسيقى “بحيرة البجع”، التي ترتبط تاريخيًّا بأزمات روسية، أنها قد تكون قرصنة، وبدأ التساؤل “هل بدأت روسيا في تفعيل أسلحتها النووية...؟”.

التقارير الروسية تؤكد عدم وجود أي قرصنة لإذاعة يوم القيامة، والمؤكد أن محطة الراديو الروسية UVB-76 بثت سيمفونية “بحيرة البجع”، بعد ساعات من تعهد الكرملين بالرد على محاولة اغتيال بوتين في مقر إقامته، واتهمت روسيا أوكرانيا أنها قامت بالمحاولة، لكن أوكرانيا نفتها واعتبرتها زائفة، دون تأكيد مستقل، وبدأ القلق يجتاح الروس، فالرمز التاريخي للسيمفونية مرتبط بأزمات سوفيتية.

بداية إذاعة “يوم القيامة” الروسية

بث إذاعة “يوم القيامة” لسيمفونية “بحيرة البجع” فجأة، له سوابق تاريخية مؤلمة لدى الروس، فهي مرتبطة دائمًا بالزلازل السياسية والردود العسكرية الساحقة في تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا، وخاصة أنها بهذا بعد ساعات فقط من تعهد الكرملين بالرد على محاولة اغتيال بوتين!

طائرة البجعة البيضاء النووية، فيتو



وكشف عدد من خبراء السياسة أن “محطة يوم القيامة": هي إذاعة روسية خاصة بالجيش تدعى UVB 76، بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1975 بدأت إذاعة UVB-76 العسكرية بثها من محافظة لينينغراد، وفيما بعد أصبحت معروفة بين هواة الراديو باسم (The Buzzer)، أو أزير النحل، فمنذ ذلك الحين وإذاعة يوم القيامة تبث أصوات طنين متواصل، مع شفرات غير مفهومة، في حال قامت ببث شيء مختلف فهذا يعني أنه حالة طوارئ عسكرية، وقد يعني تفعيل منظومة (اليد الميتة) النووية.

تفعيل منظومة اليد الميتة النووية

ويؤكد الخبراء أن منظومة “اليد الميتة” الروسية هي نظام نووي روسي، يتم تفعيله في حال تم استهداف كل القيادة العسكرية الروسية، أو تعرض روسيا لهجوم نووي، فستقوم المنظومة بإطلاق الصواريخ النووية تلقائيًّا على أهداف الأعداء المحتملين بدون تدخل بشري.

إذاعة يوم القيامة تبث موسيقى بحيرة البجع وتثير المخاوف النووية، فيتو



لكن لماذا تم بث موسيقى “بحيرة البجع”؟ يشير الخبراء السياسيون إلى أن “موسيقى بحيرة البجع، وهي مقطوعة موسيقية للروسي تشايكوفسكي، ارتبطت في الوعي الروسي بحالات الطوارئ الكبرى والأحداث العظيمة، حيث يتم بث هذه المقطوعة في راديو يوم القيامة في وفاة زعيم روسي (سوفييتي سابقًا)، أو انقلاب أو صراع داخلي، وفي حالة طوارئ كبرى، أو تعتيم إعلامي قبل إعلان مصيري”.

سر إذاعة بحيرة البجع وارتباطها بالأزمات

وأشار الخبراء إلى أن مقطوعة “بحيرة البجع” تم بثها “عبر إذاعة يوم القيامة في (انقلاب 1991) على جورباتشوف، وفي ليلة انهيار الاتحاد السوفييتي، وعند وفاة شخصيات روسية كبرى مثل الزعيم بريحينيف، وأندروبوف وغيرهم”.

البعض زعم أن إذاعة موسيقى “بحيرة البجع” في ذلك التوقيت تشير إلى أن روسيا ستستهدف فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، لكن ذلك لم يحدث، فيما أشار آخرون إلى أن الموسيقى قد تعود إلى القاذفة الاستراتيجية توبوليف تي يو-160 (Tu-160)، والمعروفة باسم “البجعة البيضاء” أو “بلاك جاك” (Blackjack) لدى الناتو، هي قاذفة قنابل ثقيلة نووية روسية أسرع من الصوت، تتميز بأجنحتها المتغيرة وقدرتها على حمل صواريخ بعيدة المدى، مما يجعلها أكبر وأثقل طائرة أسرع من الصوت في العالم، وهي جزء أساسي من الردع النووي الروسي، فهل يكون ذلك تهديدًا مباشرًا للرد على محاولة استهداف مقر بوتين؟!

إذاعة يوم القيامة تثير مخاوف العالم، فيتو



سر موسيقى “بحيرة البجع” يكمن في الأزمات الروسية، فيمكن أن يكون استخدامها رمزًا إعلاميًّا غير رسمي لبث حالة الطوارئ أو الأحداث المصيرية، حيث كانت تُبث في التلفزيون السوفيتي والروسي في أوقات وفاة القادة أو الانقلابات، مما يشير إلى تحول سياسي عميق أو توترات كبيرة خلف الكواليس، ويُفهم كإشارة للرأي العام بأن روسيا تمر بمرحلة حرجة تتطلب التماسك.

مخاوف الروس من “بحيرة البجع”

وكشف المحللون السياسيون أن ارتباط بث موسيقى “بحيرة البجع” بالأزمات ظهر في الحقبة السوفيتية، حيث كان بث عمل تشايكوفسكي الكلاسيكي، خاصة من خلال قنوات إخبارية عسكرية أو إذاعات مثل UVB-76 (راديو يوم القيامة)، بمثابة إشارة ضمنية وليست معلنة.

استهداف مقر بوتين بطائرة مسيرة، فيتو



ويعتبر الروس بث موسيقى “بحيرة البجع” عبر القنوات الرسمية أو العسكرية، أنه رمز للتوتر، حيث يشعر الروس تلقائيًّا بأن بث “بحيرة البجع” يعني أن هناك شيئًا كبيرًا يحدث أو أن البلاد تدخل مرحلة خطيرة، مما يثير القلق والتساؤلات حول الوضع الحقيقي.

وارتباط بث “بحيرة البجع” بوفاة القادة السوفيت (بريجنيف)، وأحداث الانقلاب الفاشل عام 1991، رسخ لديهم ذلك المعنى في الذاكرة الجماعية، وبرغم عدم وجود تأكيد رسمي لذلك، لكنه يُنظر إلى بث موسيقى بحيرة البجع كـ “بروتوكول نفسي وسياسي”، يُستخدم للتلميح إلى طبيعة الأزمة وضرورة الاستعداد لمواجهة تحولات كبيرة، حتى لو لم يتم الإعلان عنها بشكل صريح.

وذكرت قناة “360” الروسية أنه في الفترة التي سبقت 24 فبراير 2022، بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وطوال عام 2023 تكثف نشاط UVB-76، وفي خريف عام 2010 أدرجت المحطة في بثها مقتطفات موسيقية من باليه بيوتر تشايكوفسكي “بحيرة البجع”.

بداية اليد الميتة ومخاوف توقف إذاعة يوم القيامة

أما صحيفة “روسيا اليوم” فأكدت أن هذه محطة يوم القيامة مرتبطة بمشروع “النظام المحيطي” أو ما يُسمى بـ “اليد الميتة”، الذي تم تطويره في الاتحاد السوفيتي في عصر الحرب الباردة، للرد على أي ضربة نووية حتى في حال إصابة كل مراكز القيادة، ويؤكد المراقبون أن توقف محطة UVB-76 عن إرسال الإشارات المشفرة “الطنين”، وبث موسيقى “بحيرة البجع” قد يعني بداية كارثة عالمية كبيرة.

إذاعة يوم القيامة القيامة وموسيقى بحيرة البجع، فيتو



وقالت وكالة نوفوستي الروسية: “إن الإذاعة تبث بشكل دائم وترسل علامة على شكل إشارة نغمة قصيرة واحدة تتكرر 25 مرة في الدقيقة، وخلال ذلك تقوم الإذاعة بتسريب بعض الأصوات البشرية التي تتحدث باللغة الروسية مخترقة طنين الإذاعة، ثم تختفي وتعود مرة أخرى، وهكذا”.

لكن وسائل الإعلام الروسية أبدت تعجبها، في ظل ما بثته الإذاعة، حيث بثت أغنية “أنا روسي” للمغني شامان وموسيقى باليه “بحيرة البجع” ونشيد الاتحاد السوفيتي، وهذه الأمور الغريبة على الإذاعة العسكرية الروسية دفعت بعض وسائل الإعلام ومتابعي الإذاعة إلى القول إنها تعرضت للاختراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.