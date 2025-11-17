غامضة وفيها اسم دولة، إذاعة يوم القيامة تبث رسالتها السادسة

18 حجم الخط

بثت محطة الإذاعة الروسية الشهيرة UVB-76، المعروفة باسم راديو يوم القيامة رسالتها السادسة، اليوم الاثنين، وتتضمن اسم دولة لاتفيا، إحدى دول حلف الناتو المتاخمة لروسيا.

إذاعة يوم القيامة تبث رسالتها السادسة

ووفقا لقناة "UVB-76 Logs" المتخصصة في متابعة نشاط المحطة، بثت المحطة في الساعة 14:40 بتوقيت موسكو رسالة غامضة برز فيها اسم لاتفيا بوضوح بين مجموعة الحروف والأرقام المشفرة، في أول ذكر لهذه الدولة من قبل المحطة.

تاريخ عمل إذاعة يوم القيامة

وفي تطور آخر، لاحظ المراقبون أن المحطة بدأت تكرر مؤخرا الرسائل التي تم بثها قبل بداية العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022.

وتعمل إذاعة يوم القيامة منذ سبعينيات القرن العشرين، وتشتهر ببثها إشارة أزيز مستمرة أكسبتها لقب "الطنانة".

ويُعتقد أن المحطة جزء من نظام اتصالات طوارئ تم تطويره في الحقبة السوفيتية خلال ذروة الحرب الباردة، وتشير التكهنات إلى أن روسيا لا تزال تستخدمه لأغراض عسكرية واستخباراتية.

