الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غامضة وفيها اسم دولة، إذاعة يوم القيامة تبث رسالتها السادسة

إذاعة يوم القيامة
إذاعة يوم القيامة
18 حجم الخط

بثت محطة الإذاعة الروسية الشهيرة UVB-76، المعروفة باسم راديو يوم القيامة رسالتها السادسة، اليوم الاثنين، وتتضمن اسم دولة لاتفيا، إحدى دول حلف الناتو المتاخمة لروسيا.

 

إذاعة يوم القيامة تبث رسالتها السادسة 

ووفقا لقناة "UVB-76 Logs" المتخصصة في متابعة نشاط المحطة، بثت المحطة في الساعة 14:40 بتوقيت موسكو رسالة غامضة  برز فيها اسم لاتفيا بوضوح بين مجموعة الحروف والأرقام المشفرة، في أول ذكر لهذه الدولة من قبل المحطة.

 

تاريخ عمل إذاعة يوم القيامة 

وفي تطور آخر، لاحظ المراقبون أن المحطة بدأت تكرر مؤخرا الرسائل التي تم بثها قبل بداية العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022. 

وتعمل إذاعة يوم القيامة منذ سبعينيات القرن العشرين، وتشتهر ببثها إشارة أزيز مستمرة أكسبتها لقب "الطنانة".

ويُعتقد أن المحطة جزء من نظام اتصالات طوارئ تم تطويره في الحقبة السوفيتية خلال ذروة الحرب الباردة، وتشير التكهنات إلى أن روسيا لا تزال تستخدمه لأغراض عسكرية واستخباراتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة يوم القيامة لاتفيا روسيا موسكو الناتو

مواد متعلقة

بعد التجارب النووية الروسية، إذاعة يوم القيامة تبث رسالة جديدة غامضة

عشية قمة بوتين وترامب، إذاعة "يوم القيامة" تبث رسالتين غامضتين

الأكثر قراءة

ألمانيا تتقدم 4-0 على سلوفاكيا في الشوط الأول وتقترب من كأس العالم

حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدخان في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات كبيرة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

هاني تمّام يوجه نصيحة للناخبين: من يبيع صوته خائن للأمانة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads