إذاعة "يوم القيامة" تبث رسالة جديدة بعد دقائق من بداية عام 2026

بثت المحطة الإذاعية العسكرية الروسية الغامضة UZB-76، المعروفة باسم "محطة يوم القيامة الإذاعية"، رسالة جديدة بعد 21 دقيقة فقط من بداية العام الجديد 2026.


وبحسب ما نُشر على قناة "سجل UZB-76" على تطبيق "تلجرام"، التي تُتابع نشاط المحطة، فقد سمعت كلمة "ابتلاع" في بث المحطة يوم الخميس 1 يناير 2026.

وتعتبر UZB-76 محطة إذاعية عسكرية روسية أُنشئت في سبعينيات القرن الماضي، وهي معروفة ببثها إشارات أزيز قصيرة ونغمات متقطعة، ما دفع البعض لتسميتها "الطنانة" وهي تنقل غالبا رسائل مشفرة في شكل تركيبات كلمات أو أرقام غامضة.

واكتسبت المحطة شهرة عالمية بسبب طابعها السري وارتباطها المُحتمل بأنظمة الاتصالات العسكرية الاستراتيجية الروسية.

