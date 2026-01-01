إذاعة "يوم القيامة" تبث رسالة جديدة بعد دقائق من بداية عام 2026

18 حجم الخط

بثت المحطة الإذاعية العسكرية الروسية الغامضة UZB-76، المعروفة باسم "محطة يوم القيامة الإذاعية"، رسالة جديدة بعد 21 دقيقة فقط من بداية العام الجديد 2026.



وبحسب ما نُشر على قناة "سجل UZB-76" على تطبيق "تلجرام"، التي تُتابع نشاط المحطة، فقد سمعت كلمة "ابتلاع" في بث المحطة يوم الخميس 1 يناير 2026.

وتعتبر UZB-76 محطة إذاعية عسكرية روسية أُنشئت في سبعينيات القرن الماضي، وهي معروفة ببثها إشارات أزيز قصيرة ونغمات متقطعة، ما دفع البعض لتسميتها "الطنانة" وهي تنقل غالبا رسائل مشفرة في شكل تركيبات كلمات أو أرقام غامضة.

واكتسبت المحطة شهرة عالمية بسبب طابعها السري وارتباطها المُحتمل بأنظمة الاتصالات العسكرية الاستراتيجية الروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.