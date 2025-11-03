الإثنين 03 نوفمبر 2025
بعد التجارب النووية الروسية، إذاعة يوم القيامة تبث رسالة جديدة غامضة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن محطة الراديو "UVB-76" العسكرية المعروفة باسم "إذاعة يوم القيامة"، بثت اليوم رسالة جديدة غامضة.

 

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة جديدة غامضة

 

وبدأت الإذاعة بث رسالتها الغامضة  الساعة 15:36 مساء بتوقيت موسكو.


وكان آخر بث لـ"إذاعة يوم القيامة" في 29 أكتوبر الماضي، عندما سمعت كلمة "تورموموزج" على المحطة.

وفي 2 أكتوبر، بثت UVB-76 ثلاث رسائل في يوم واحد، عقب خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي.

وتعمل محطة UVB-76 منذ سبعينيات القرن الماضي، ويشار إلى أنها محطة إذاعية تعمل على الموجات القصيرة، حيث يلقبها عشاق الراديو بـ"الطنان" لأن معظم بثها يمتلئ بالضوضاء وبصوت طنين مميز. وتنقل تردداتها رسائل مشفرة يربطها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالأحداث العالمية.

