الهند تسقط مسيرة وتحبط محاولة تهريب ذخيرة لإقليم جامو وكشمير

أكدت قوات الأمن الهندية، إحباط محاولة تهريب عبوات ناسفة وذخيرة إلى قطاع بونش فى إقليم جامو وكشمير باستخدام طائرة مسيرة (درون).

رصد الطائرة وتطويق المنطقة

وأوضحت القوات - حسبما ذكرت قناة إن دي تي في الهندية، اليوم الخميس، أنه تم رصد تحركات الطائرة المسيرة على طول خط المراقبة، فيما تم تطويق المنطقة وشن عملية أمنية للتأكد من أن الأوضاع تحت السيطرة.

السلطات الهندية تنفق مئات الملايين من الدولارات على بناء الطرق والأنفاق

وفي وقت سابق أواخر شهر ديسمبر كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، أن السلطات الهندية تنفق مئات الملايين من الدولارات على بناء الطرق والأنفاق وممرات إقلاع وهبوط للطائرات في جبال الهيمالايا.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها: إن الهند تتخذ هذه الإجراءات الطارئة في إطار الاستعداد لنزاع محتمل مع جارتها الصين.

ربط المناطق الجبلية العالية بالمواقع العسكرية والمراكز السكنية المدنية

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تخطط الهند لربط المناطق الجبلية العالية بالمواقع العسكرية والمراكز السكنية المدنية التي تبقى معزولة خلال فصل الشتاء.

وأضافت الصحيفة: "يُعد نفق زوجيلا أحد أكثر المشاريع طموحا، والذي يتم حفره في جبال شمال الهند على ارتفاع حوالي 11500 قدم (3.5 كلم)".

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فقدت مولدا نوويا على قمة جبلية

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت، في وقت سابق، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فقدت مولدا نوويا على قمة جبلية في جبال الهيمالايا عام 1965.

