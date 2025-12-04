بوتين يصل إلى الهند في زيارة تستغرق يومين

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل اليوم الخميس إلى قاعدة "بالام" الجوية الهندية في نيودلهي، في مستهل زيارة دولة ستستمر يومين إلى الهند.

الرئيس الروسي يصل إلى الهند

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الروسي على أرض المطار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ما يعكس قوة العلاقات بين الزعيمين. وبحسب الكرملين فإن قرار مودي استقبال بوتين على أرض المطار كان غير متوقع ولم يكن الجانب الروسي على علم بذلك.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الزيارة بغداء عمل غير رسمي يجمع بوتين ومودي.

جدول أعمال بوتين خلال زيارته إلى الهند

ومن المقرر أن تعقد غدا الجمعة محادثات رسمية روسية هندية على أعلى مستوى، في نيودلهي، ومن المتوقع أن ينتج عنها إقرار حزمة كبيرة من الوثائق الثنائية بين الحكومتين إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات التجارية.

الوفد المرافق لبوتين يضم أعضاء بارزين في حكومته

ويضم الوفد الروسي المرافق للرئيس فلاديمير بوتين وفدا وزاريا رفيع المستوى وممثلي مؤسسات مؤثرة، مما يعكس الطابع الشامل والاستراتيجي للزيارة.

ومن بين أعضاء الوفد وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزيرة الزراعة أوكسانا لوت، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو، ووزير النقل أندريه نيكيتين، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشتينكوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نبيولينا، ورئيسة تحرير شبكة "آر تي" ومجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية مارجاريتا سيمونيان.

