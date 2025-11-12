الحكومة الهندية: انفجار نيودلهي حادث إرهابي

18 حجم الخط

أعلنت الحكومة الهندية رسميا، مساء اليوم الأربعاء، أن "انفجار نيودلهي" حادث إرهابي، وذلك بحسب «وكالة فرانس برس».

انفجار سيارة بمنطقة سياحية في نيودلهي

ويوم الاثنين، قالت الشرطة الهندية إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار وقع قرب الحصن الأحمر التاريخي في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة نيودلهي.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة سانجاي تياجي بأن الانفجار وقع في سيارة قرب الحصن، لكن سببه لم يُعرف بعد.

وذكرت قنوات تلفزيونية أن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل إعلام محلية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من أكثر من سيارة في شارع مزدحم، يقع بالقرب من محطة لقطارات الأنفاق في المنطقة القديمة من دلهي.

انفجار قرب الحصن الأحمر التاريخي

وقالت إدارة الإطفاء في دلهي إن 6 سيارات و3 عربات ريكشا (عربة بثلاث عجلات) على الأقل اشتعلت فيها النيران، مضيفة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.

وحاولت الشرطة تفريق الحشود التي تجمعت حول موقع الانفجار.

والحصن الأحمر، المعروف في الهند باسم "لال قلعة"، كان في السابق قصرا إمبراطوريا، ويعود تاريخه إلى القرن السابع عشر إبان العصر المغولي، ويقع في المدينة القديمة، ويعد من أبرز المعالم السياحية في نيودلهي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.