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وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض منتجات المجال الصناعي لطلاب الإعدادية المهنية

وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الطلاب

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ضرورة تشجيع الطلاب والمعلمين للمشاركة فى مختلف الأنشطة المدرسية والفعاليات القومية والوطنية لتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم فى إطار حرص واهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم على دعم وتطوير الصناعة الوطنية واعلاء قيمه العمل.

وكيل وزارة تعليم سوهاج يستمع إلى شرح الطلاب أثناء الافتتاح 

جاء ذالك خلال افتتاحه لمعرض منتجات المجال الصناعى لطلاب مدرسة الإعدادية المهنية بنين بإدارة سوهاج التعليمية بحضور محمد محمد راشد مستشار مادة المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بوزارة التربية والتعليم، وصفاء عبد العزيز خبيرة المادة بالوزارة، وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وسامية الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى بديوان المديريه  والدكتور أيمن أبوسداح مدير عام إدارة سوهاج التعليمية وناصر محمد موجه عام المجال الصناعي بديوان المديرية حيث تفقد وكيل الوزارة ومرافقيه أقسام المعرض، واستمع إلى شرح الطلاب حول أهم المنتجات الخشبية واللوحات الفنية التى قام الطلاب بتنفيذها اعتمادًا على خامات البيئة

الدكتور محمد السيد يستقبل مستشار مادة المجال الصناعى 

وعلى هامش المعرض استقبل الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة بمكتبه مستشار  ماده المجال الصناعي بالوزاره عقب اجتماعه  مع معلمى وموجهى أوائل مادة المجال الصناعى على مستوى  محافظة سوهاج، والذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية بحضور ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وياسر أمين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، والدكتور أشرف أحمد جاد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المديرية لبحث أوجه التعاون الكامل بين كافة الإدارات النوعية بديوان المديرية وتوجيه عام  المجال الصناعى بالمديريه لتوفير كافه الإمكانيات  والمتطلبات الخاصه للطلاب ومعلمى مادة المجال الصناعي بمدارس المحافظة لتنفيذ بنود الميزانية الخاصة بالمجال الصناعى على مستوى مدارس المحافظة للاستفادة منها بما يساهم بشكل فعال فى تنفيذ القواعد والنصوص القانونية الخاصة بلائحة بيع منتجات المجال الصناعي بمختلف مدارس المحافظة.

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