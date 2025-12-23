مدير مديرية التعليم بالدقهلية يتفقد مدارس إدارة شرق المنصورة (صور)

18 حجم الخط

تفقد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مدير مديرية التعليم بالدقهلية، مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية، حيث قام بجولة ميدانية بمدارس الإدارة رافقه خلالها عادل فؤاد مدير الإدارة.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد إدارة شرق المنصورة التعليمية

تابع مدير تعليم الدقهلية خلال جولته بمدارس شرق المنصورة انتظام سير العملية التعليمية بمدرستي بدين الثانوية المشتركة، والشهيد طارق سعد الاعدادية.

واطلع مدير تعليم الدقهلية على الحضور والغياب وكثافات الفصول والالتزام بوضع القوائم والجداول المدرسية في كل حجرة دراسة، كما تفقد الفناء والمساحات الخضراء والمعامل والمكتبة والمسرح.



تفعيل الإشراف المدرسي اليومي والاهتمام بالأنشطة الطلابية

وأثنى مدير المديرية على نظافة ونظام وانسيابية العملية التعليمية بالمدارس التي زارها، موجهًا بالاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة وتفعيل الإشراف المدرسي اليومي والاهتمام بالأنشطة الطلابية وتنمية وصقل مواهب الطلاب.

تاتي الجولات تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وعلى صعيد آخر، افتتح المهندس محمد الرشيدي مدير مديرية تعليم الدقهلية، معرض “شارك” الخيري، والذي أقيمت فعالياته بمدرسة الفرنسية الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

افتتاح معرض “شارك” الخيري بإدارة غرب المنصورة التعليمية

أشرف على تنظيم وإعداد المعرض لاستقبال الزائرين والمواطنين توجيه التربية الاجتماعية بإدارة غرب المنصوره التعليمية.

ورافق وكيل تعليم الدقهلية لافتتاح المعرض كل من: بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام.

