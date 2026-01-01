الخميس 01 يناير 2026
حوادث

إحالة عامل متهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم في العباسية للجنايات

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عامل متهم بالتعدي جنسيا على فتاة من ذوي الهمم، بعدما استدرجها لشقته بمنطقة العباسية، لمحكمة الجنايات.

شخص يتعدى على فتاة من ذوي الهمم بالعباسية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بقيام شخص بالتعدي على فتاة 22 عاما داخل شقته في منطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الفتاة من ذوي الهمم تبلغ من العمر 22 سنة، وأن المتهم استدرجها إلى شقته
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض
حدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، ونص علي أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة (268) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

