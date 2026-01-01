محافظ الفيوم يتفقد موقع حادث حريق مركز الحضانات للاطمئنان على الأطفال

الخميس 01 يناير 2026
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مبنى الجمعية الشرعية بكيمان فارس بمدينة الفيوم، بعد إخماد الحريق الذي شب بها.

كما تابع حالة الأطفال المبتسرين بحضّانات الجمعية، وحضّانات مستشفى الفيوم العام، للاطمئنان على حالتهم، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، لحين استقرار حالتهم وتسليمهم لذويهم.

جولة محافظ الفيوم على مبنى الجمعية الشرعية

كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطارًا بحدوث ماس كهربائي بمركز الحضّانات بمقر الجمعية الشرعية بكيمان فارس، تم على إثره نقل 8 من الأطفال المحتجزين بالحضّانة إلى الحضّانات الاحتياطية بالجمعية، فيما تم نقل اثنين آخرين إلى حضّانات مستشفى الفيوم العام.

 

جولة في مستشفي الفيوم العام

وزار محافظ الفيوم مستشفى الفيوم العام، واطمأن من رئيس قسم الحضّانات على حالة الطفلين المحتجزين واستقرار حالتهما الصحية، كما تفقد المحافظ حالة الأطفال المبتسرين بحضّانات الجمعية الشرعية ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيد الحنفي مدير الطب العلاجي  بمديرية الصحة.

مراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية

ووجه  محافظ الفيوم، بمراجعة إجراءات الحماية المدنية بمبنى الجمعية الشرعية، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة توصيلات الكهرباء بالمبنى بشكل كامل، حرصًا على سلامة المترددين عليه من المرضى وذويهم.

صحة الفيوم: استقرار حالة أطفال مركز الحضانات المحترق وتشكيل لجنة للمتابعة

إخماد حريق في مركز حضانات للأطفال المبتسرين بالفيوم

وتفقد  محافظ الفيوم وحدة الغسيل الكلوي بالجمعية الشرعية، وناقش المرضى حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لشكوى إحدى السيدات من وجود تجمعات للقمامة بالقرب من محل إقامتها، ووجه رئيس مدينة الفيوم، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، باتخاذ اللازم حيال الشكوى.

