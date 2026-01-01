خلال جولته على الفنادق والمنشآت، محافظ جنوب سيناء يهنئ السائحين بالعام الجديد

18 حجم الخط

قام اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بجولة ميدانية بعدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، حيث قام آلاف السائحين من مختلف الجنسيات بالاحتفال بالعام الميلادى الجديد بكافة منتجعات شرم الشيخ السياحة.

جولة ميدانية لمحافظ جنوب سيناء على الفنادق

وتفقد المحافظ خلال الجولة مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، واطمأن على جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية، ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتميزة لزائري المدينة خلال موسم الأعياد.

وحرص محافظ جنوب سيناء على تهنئة السائحين من مختلف الجنسيات بالعام الميلادي الجديد، مرحبًا بهم على أرض مصر، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، تحظى باهتمام خاص من الدولة وتوفر مناخًا آمنًا وراقيًا للاحتفال، وهو ما لاقى ترحيبًا وإشادة من السائحين بحسن التنظيم ومستوى الخدمات.

كما وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات الخدمية والأمنية والصحية، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، لضمان خروج الاحتفالات بصورة حضارية تليق بمكانة جنوب سيناء وشرم الشيخ على الخريطة السياحية العالمية.

وأوضح المحافظ أن نسب الإشغال السياحي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال موسم الأعياد، حيث بلغت نحو 96% على مستوى مدن المحافظة، فيما سجلت مدينة شرم الشيخ نسبة إشغال 100%، في مؤشر واضح على الثقة العالمية في المقصد السياحي المصري.

وأكد أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاستعداد الكامل بكافة القطاعات، بما يضمن احتفالات آمنة ومتميزة.

وفي ختام الجولة، تقدم محافظ جنوب سيناء بخالص التهنئة لأبناء المحافظة وضيوف مصر من مختلف دول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والسلام والاستقرار لمصرنا الغالية.

