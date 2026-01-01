18 حجم الخط

أعلنت هيئة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، إعادة فتح الميناء أمام حركة السفن بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الموج.

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

وكان الميناء قد أُغلق مؤقتًا خلال الساعات الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج حفاظًا على سلامة السفن والعاملين، حيث توقفت عمليات الشحن والتفريغ لحين تحسن الحالة الجوية.



وأكدت مصادر ملاحية بالميناء استئناف العمل وانتظام حركة دخول وخروج السفن، واستكمال تفريغ وشحن المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، تزامنا مع أول أيام العام الجديد، والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بسواحل البحر الأبيض المتوسط “مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، العريش”، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم /ساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

