الأوقاف توزع 8 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأكثر احتياجًا بـ 4 محافظات

نفذت وزارة الأوقاف حملة موسّعة لتوزيع ثمانية أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات كفر الشيخ، ودمياط، وجنوب سيناء، والشرقية؛ دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذا لتوجه الدولة نحو ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز منظومة الحماية الغذائية.

وزارة الأوقاف توزّع ثمانية أطنان من لحوم صكوك الأضاحي بعدة محافظات

وجرت أعمال التوزيع من خلال منظومة عمل متكاملة شاركت فيها مديريات أوقاف كفر الشيخ، ودمياط، وجنوب سيناء، والشرقية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية بالأربع محافظات، مع الاعتماد على آليات دقيقة للحصر والتدقيق، بما يضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وبما يصون كرامة المنتفعين.

الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحي والإطعام نموذج عملي ناجح للشراكة المؤسسية

وأوضحت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد نموذجًا عمليًا ناجحًا للشراكة المؤسسية في العمل الاجتماعي؛ إذ يجمع بين الالتزام بالضوابط الشرعية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، إلى جانب كفاءة الإدارة والتنظيم في جميع مراحل التنفيذ، بدءًا من الذبح والتجهيز وصولًا إلى التوزيع.

إقامة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية

وفي سياق متصل أقامت وزارة الأوقاف، مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية بإجمالي ٥٤ مقرأة في مختلف محافظات الجمهورية، تعزبزًا لاهتمامها برفع المستوى العلمي، وإتقان تلاوة القرآن الكريم، والعناية بكتاب الله تعالى أداءً وتجويدًا.

يتولى جلسة التعليم في كل مقرأة إمامٌ مُجيزٌ بالقراءات السبع أو العشر؛ حيث يُقرأ في كل جلسة وجهٌ واحدٌ من المصحف الشريف برواية ورش عن نافع، بما يسهم في الرقي بمهارة القراءة القرآنية، وضبط أحكام التلاوة، وتعميق الفهم التطبيقي لعلم القراءات.

تعقد هذه المقارئ ضمن خطة الوزارة الهادفة لإحياء سنة الإقراء والإجازة بالسند المتصل، وتخريج أئمة متقنين مجوّدين يحملون لواء القرآن الكريم تلاوةً وتعليمًا، وحفظ سنة علمية متصلة في الأمة، بما يسهم في نشر نور القرآن الكريم وعلومه وفهمه المستنير في المجتمع.

