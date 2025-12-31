احتفالات العام الجديد تضيء شرم الشيخ ورفع حالة الطوارئ بجنوب سيناء

18 حجم الخط

تشهد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أعمال تجميل وتطوير مكثفة شملت رفع كفاءة الإضاءة بالميادين والمحاور الرئيسية، وتجميل الشوارع والساحات العامة، إلى جانب انتشار مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، في مشهد حضاري يعكس الصورة المشرّفة لمصر أمام زائريها من مختلف دول العالم.

شرم الشيخ تتلألأ لاستقبال العام الميلادي الجديد

وفي هذا السياق، وجّه اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية والصحية، لضمان جاهزية المحافظة لاستقبال الاحتفالات وخروجها بالشكل اللائق، مع تأمين استقبال آلاف السائحين وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تلك الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير أقصى درجات الجاهزية بجميع القطاعات، بما يضمن احتفالات آمنة ومتميزة تليق بمكانة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ عالميًا.

وسجلت مدن المحافظة، في المدن السياحية، نسب إشغال غير مسبوقة خلال موسم الأعياد، حيث بلغت نحو 96%، بينما حققت مدينة شرم الشيخ نسبة إشغال كاملة وصلت إلى 100%، في مؤشر واضح على الثقة الدولية المتزايدة في المقصد السياحي المصري.

كما تشهد المدينة تنافسًا مميزًا بين الفنادق والمنتجعات والمزارات السياحية لتقديم أرقى مظاهر الاحتفال، من خلال تنظيم حفلات فنية عالمية واستضافة نجوم وفرق موسيقية دولية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة شرم الشيخ كإحدى أهم المدن السياحية العالمية.

وفي ختام تصريحاته، تقدم اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بخالص التهنئة لأبناء المحافظة ولضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنيًا أن يكون عامًا يحمل الخير والسلام والاستقرار لمصر وشعوب العالم أجمع.

