صحة شمال سيناء: تقديم 55 ألف خدمة طبية مجانية منذ أغسطس الماضي

 أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن مديرية  الشئون الصحية بشمال سيناء قدمت ما يزيد عن  55165 خدمة صحية شاملة للمواطنين عبر حزمة من المبادرات الرئاسية.

 

تقديم 55 ألف خدمة طبية

 وأوضح وكيل صحة شمال سيناء أن هذه الخدمات تأتي في إطار 15 مبادرة كبرى مصممة لتغطية جميع مراحل حياة المواطن من الميلاد وحتى الشيخوخة، مضيفا أن نطاق المبادرات يبدأ من مرحلة التأسيس الأسري، عبر الكشف المبكر على المقبلين على الزواج، ثم يمتد لرعاية صحة الأم والجنين.

 

 وتابع: أن الرعاية تستمر مع الولادة من خلال مبادرات الكشف المبكر عن ضعف السمع والأمراض الوراثية لدى الأطفال المبتسرين، ثم تنتقل إلى مرحلة التعليم عبر الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم وضعف الإبصار بين طلاب المدارس، مما يؤسس لجيل أكثر صحة.

احتفالات العام الجديد تضيء شرم الشيخ ورفع حالة الطوارئ بجنوب سيناء

استعدادات قصوى في صحة شمال سيناء لاحتفالات رأس السنة

من جانبها، استعرضت الدكتورة نورهان ناصر، المنسق العام للمبادرات بمديرية الصحة، حصاد الخدمات المقدمة اعتبارا من أغسطس الماضي في مختلف التخصصات، مؤكدة أن المبادرات الرئاسية حققت طفرة في مؤشرات الصحة العامة بالمحافظة، بتقديم  9,409 خدمة طبية بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة و8,115 خدمة طبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ​الاعتلال الكلوي و1,420 خدمة ​كبار السن  و7,760 خدمة للاورام السرطانية 19,000 خدمة بمبادرة الكشف عن  الأنيميا والسمنة والتقزم و4,605 خدمة. الكشف المبكر عن ضعف السمع ​و 4,469 خدمة بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج و1,605 خدمة صحة الأم والجنين

