الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي للمواطنين خلال 2025

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حصاد جهود مراقبة استهلاك التيار وتقليل نسبة الفقد الفني على الشبكة الموحدة للكهرباء وسرقة التيار الكهربائي.

جهود منع ووقف التعدي علي سرقة التيار الكهربائي

وأوضحت الوزارة، نجاحها في تحرير محاضر سرقات للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة، ويتم التنسيق والتعاون المستمر بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، وقد تم ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذها القطاع لمنع السرقات والحد من الفقد الفنى وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة.

خطوات التوسع في تركيب العدادات الكودية

وأشارت الوزارة إلي أن شركات توزيع الكهرباء مؤخرا قامت بتركيب حوالي 2 مليون عداد كودي وشحن لقيم استهلاك كمية طاقة 1.6 مليار ك.و.س، حيث يعمل القطاع على التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والتي تعد ضمن أولويات برنامج عمل المرحلة الحالية وضمن الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى اطار القواعد المنظمة لذلك وكذلك الحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء.

الحمل الأقصى وتطوره بالشبكة الموحدة

وأشارت الوزارة إلي أن الحمل الأقصى علي الشبكة الموحدة للكهرباء خلال عام 2025 وصل إلي 39800 ميجاوات، ونجح القطاع في مواجهة ارتفاع الأحمال وتحقيق استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتلبية كافة الاحتياجات من التغذية الكهربائية

