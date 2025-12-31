الكهرباء: إضافة قدرات توليد بـ32 جيجاوات وبناء 25 محطة محولات جديدة خلال 2025

18 حجم الخط

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية من خلال رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد بنوعيه.

الوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية

وتعتمد سياسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

وشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية وقطع شوطا واسعا ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا.

تنويع مصادر الطاقة وزيادة نصيب الطاقة المتجددة

ويرتكز عمل قطاع الكهرباء على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تنويع مصادر الطاقة وزيادة نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة واستراتيجية الطاقة ٢٠٤٠، مشروعات الربط الكهربائي، مشروعات الاستصلاح الزراعي، توطين التصنيع المحلي لمهمات الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة، المشروع النووي، دعم الشبكة لإضافة قدرات من الطاقة الخضراء، الاستعداد لصيف ٢٠٢٦، الحد من الفقد والسرقات، الشبكات الذكية وفي هذا الإطار حققت الوزارة خلال العام المنقضي ما يلي:

نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجاوات أمبير.

وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه "لا وقت" من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

