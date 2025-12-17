صحة الدقهلية: فرق انتشار سريع ومستشفيات جاهزة طوال جولة الإعادة لانتخابات النواب

18 حجم الخط

كشف الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة صحة الدقهلية، عن اتخاذ عدد من الإجراءات والتوجيهات المكثفة للتأمين الطبي لليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

يأتي ذلك وفقا لتنفيذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجاءت الخطة كالتالي:

المستشفيات والخدمات العلاجية

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والتأكيد على تواجد النوبتجيات وزيادة أعداد الفرق الطبية والتمريضية، خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة.

والتأكد من جاهزية كافة الأجهزة الطبية والأقسام الحرجة للعمل بكفاءة تامة، والتأكيد على وجود الأطباء النوبتجية بالأقسام المعاونة (الطوارئ -المعمل – الأشعة – بنك الدم – العناية المركزة).

الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم

التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، التأكيد على توافر أكياس الدم بمختلف الفصائل ببنوك الدم، ومتابعة المخزون الاستراتيجي بصفة دورية.

فرق الانتشار السريع والطوارئ

تفعيل فرق الانتشار السريع المركزية والفرعية للتعامل الفوري مع أي طوارئ، الدفع بـ فرق انتشار متحركة مدعمة بسيارات طبية مجهزة تجهيزًا كاملًا، ومتمركزة في خمس مناطق هي:السنبلاوين، أجا، طلخا، الملك الكامل بالمنصورة، شجرة الدر بالمنصورة

المبادرات الصحية والانتشار الميداني

انتشار فرق المبادرات الصحية بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات ومحيط اللجان الانتخابية، وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين، والتدخل السريع في حال وجود أي حالات مرضية.

غرفة الطوارئ والتنسيق

انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالمديرية على مدار 24 ساعة، وربط غرفة الطوارئ بكافة المستشفيات والإدارات الصحية وغرف الطوارئ الفرعية، التنسيق الكامل مع الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ومركز التحكم الرئيسي بالمحافظة وكذلك بوزارة الصحة، سرعة الإبلاغ عن أي أحداث أو حالات طارئة أولًا بأول.

المتابعة والرقابة

المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات الصحية على مستوى المحافظة، التأكيد على الالتزام الكامل بتعليمات مكافحة العدوى وتوافر وسائل الحماية الشخصية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن جميع الفرق الطبية والإدارية في حالة تأهب قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ودعمًا لإنجاح العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.