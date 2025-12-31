الكهرباء: إضافة 34 محطة محولات لتدعيم الشبكة وخدمة مشروعات الاستصلاح الزراعي

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاحها في إضافة 34 محطة محولات لتدعيم الشبكة الموحدة للكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى وتفريغ القدرات المولدة من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى خطوط الربط الهوائية والكابلات الأرضية الخاصة بها.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد محطات تدعيم الشبكة الموحدة وصل إلى 13 محطة محولات، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إجراء توسعات أفقية داخل المحطات بعدد 36 محول بإجمالي سعات 16 ألف ميجا فولت أمبير.

توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الإستصلاح الزراعي

ووفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الإستصلاح الزراعي، وتم الانتهاء من تنفيذ ووضع الجهد على عدد 17 محطة محولات على الجهود المختلفة من اجمالى 23 محطة في كل من الدلتا الجديدة ومزارع المنيا ومزارع بني سويف وروافع توشكى) في إطار التوجيهات الرئاسية وحرص الدولة على تأمين الأمن الغذائي والعمل على زيادة الرقعة الزراعية وتوفير التغذية الكهربائية.

تفريغ القدرات المولدة من الطاقات المتجددة

وفى إطار خطة دعم استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة، فى ظل التوجه نحو التحول الطاقى تم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات لتفريغ القدرات المولدة من الطاقات المتجددة بإجمالي سعات 3070 ميجافولت أمبير لكل من أكواباور/ أبيدوس/ أمونت/ رياح البحر الأحمر.

كما تم الانتهاء من تنفيذ خطوط هوائية وكابلات أرضية بإجمالي أطوال 2500 كم على الجهود الفائق والعالى وذلك لربط مشروعات محطات الاستصلاح الزراعى وتدعيمات الشبكة ومحطات الطاقة المتجددة.

