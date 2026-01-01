البترول تنجح في حفر بئرين جديدتين لإنتاج الغاز بمعدل إنتاج 19 مليون قدم يوميا

18 حجم الخط

انتهت شركة عجيبة للبترول من حفر بئرين ناجحتين: "درة-36" و"غرب ياسمين - 3"؛ لتنمية وزيادة معدلات الإنتاج في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الحفر والتقييم الجيولوجي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الفنية والاقتصادية، ​في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

تدفق عالي من الزيت والغاز الطبيعي

​وأظهرت الاختبارات الأولية للبئرين تدفقًا طبيعيًا مبشرًا بمعدل إنتاج مجمع يقدر بنحو 1650 برميل زيت خام يوميًا، ونحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وذلك من التكوينات الجيولوجية "الخطاطبة" و"المساجد".

​وفي هذا الإطار، تواصل فرق العمل بشركة عجيبة للبترول تنفيذ الأعمال اللازمة للإسراع بربط البئرين الجديدتين بتسهيلات الإنتاج القائمة، تمهيدًا لإدخالهما على الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق آخر استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عرضا حول تقرير "ريستاد أنرجي" عن مصر الصادر في 12 ديسمبر الحالي تحت عنوان "إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة".

إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز

وأوضح المهندس كريم بدوي أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلي مهم، مدفوع بتدخلات حكومية غير مسبوقة، وإصلاحات سياسية عملية، وربط بين تطوير الحقول التقليدية، وأهداف الانتقال الطاقي، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول، والتراجع الطبيعي للإنتاج في الأصول القائمة، فقد أصبحت الحكومة أكثر فاعلية وذلك لمجهوداتها في تثبيت مستويات الإنتاج، وكذا تسريع وتيرة البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، فضلًا عن إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز، ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.

