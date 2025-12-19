وزير البترول يناقش الخطة الجديدة للاستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر

18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي بعض شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بحضور قيادات قطاع البترول، وخلال اللقاء أعلن المهندس كريم بدوى عن الخطة الخمسية لمجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز والتي أكد الوزير أنها تستهدف في المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

تعاون استراتيجي ساهم في زيادة الإنتاج والتوسع في صناعة القيمة المضافة

وأضاف الوزير أن التعاون الاستراتيجي المثمر مع شركاء النجاح ساهم بشكل كبير في وقف تراجع إنتاج الغاز في مصر وبدء رحلة الصعود التدريجي حتى وصل إجمالي الإنتاج إلى 4.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

كما أكد الوزير استهداف التوسع في صناعات القيمة المضافة من البتروكيماويات والأسمدة والتصدير للغاز المسال بالتوازي مع تخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز حتى الوصول للاكتفاء الذاتي للسوق المحلي مع توافر فائض لمثل هذه الأنشطة المربحة اقتصاديًا، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب أنظمة ومحفزات استثمارية جديدة وتكنولوجيات متطورة للحفر والإنتاج.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف الخمس سنوات لمجال البحث والاستكشاف في مصر وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والإنجازات المحققة في التغلب على التناقص الطبيعي في الإنتاج واستقرار معدلات الإنتاج اليومية، إلى جانب بدء جهود زيادة الإنتاج، وتسليط الضوء على الأساليب الفنية المتبعة مع شركاء القطاع.

وفي ختام اللقاء، أعرب المستثمرون عن تقديرهم الكبير للتعاون من جانب الوزارة، مؤكدين أن له أثر مباشر علي نجاح قطاع الغاز في مصر.

كما أشادوا باهتمام الوزارة بتطبيق نظم ونماذج استثمارية ملائمة، معتبرين أنها عامل مهم لجذب الاستثمارات، مؤكدين استعدادهم لدعم البرامج التكنولوجية، وتطبيق تقنيات حديثة.

